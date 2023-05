Fierheid op stad prominent in beeld tijdens bekerfinale langs beide zijden: Defour en Storm getuigen over beleving

In de bekerfinale is ook voor de eer van de stad gestreden. Dat kwam langs beide zijden prominent naar voren. Niet enkel het ploegbelang speelde voorbije zondag mee op de Heizel.

Zowel de fans van Antwerp als KV Mechelen zorgden er voor dat naast het clublogo ook duidelijke verwijzingen naar de stad van hun team verwerkt zaten in de tifo's bij de veldbetreding. Zowel qua afbeeldingen als tekstueel. "Voor de club, voor de stad", stond er letterlijk langs Mechelse zijde.

© photonews

"Het was intens", zei Steven Defour over de belevenis op de Heizel. "Het is nog anders als speler, want langs de zijlijn kun je niet echt iets veranderen. Er heerste een mooie en goede sfeer, in een finale tussen twee magnifieke clubs. De reactie van onze supporters toen we hen na de nederlaag gingen begroeten, was bijzonder."

Een finale tussen twee magnifieke clubs

Nikola Storm was in 2019 als doelpuntenmaker nog één van de grote helden. Hij maakte de vergelijking. "We gingen er met dezelfde beleving in. Voor 45 000 man voetballen: om zo'n wedstrijd te kunnen spelen, ben je voetballer geworden. Dat is altijd leuk, zeker met het publiek erachter. Op zich zat het gevoel wel goed."

Het resultaat was deze keer wel heel anders: Mechelen stond ditmaal in het verliezende kamp. Dat valt dan toch moeilijk los te koppelen als herinnering. "Vier jaar geleden konden we het ook winnend afsluiten en was iedereen happy. Dat is nu een ander gegeven. Dat is wel minder, natuurlijk."