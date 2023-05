Steven Defour ging helemaal niet over één nacht ijs tijdens tactisch denkproces: "Daarom zat het in mijn hoofd"

Hoe tactisch Antwerp aan banden leggen? Die vraag speelde in het hoofd van Steven Defour al wekenlang. De ex-speler van stamnummer 1 trok dan ook met een bepaald plan naar de Heizel.

Dat plan bleef een halfuur overeind. KV Mechelen gaf aanvankelijk niets weg, maar liep na de strafschop van Janssen achter de feiten aan. "Een finale moet nog altijd gespeeld worden. Waar we op getraind hadden en wat we besproken hadden, werd perfect uitgevoerd. Alleen waren in balbezit te zenuwachtig", stelde Defour vast.

Wat als? Met die vraag bleven ze in Mechelen zitten. "Je had met 0-0 de rust kunnen ingaan. Op een moment waarop je niet mag uitstappen, doe je het toch en dan gebeurde waar we voor gewaarschuwd hadden. Janssen die in de bal komt en Antwerp dat met lopende mensen komt. In die momenten heeft Antwerp kwaliteit, wisten we."

Veldbezetting

Om de juiste veldbezetting te kiezen, hield Defour met meerdere zaken rekening. "We hadden dit seizoen moeite om spelers op te pikken bij balverlies. We gaven in de loop van het seizoen ook te veel weg: in een 4-3-3 was het verdedigend te weinig."

"Daarom zat het al een tijdje in mijn hoofd om met drie of vijf achteraan te gaan spelen en om te schakelen", werd op een bepaald moment de knoop doorgehakt. "Na de duels in de competitie tegen Antwerp en Club Brugge heb ik definitief beslist om dat te doen. Mijn staf had hetzelfde idee."

Rol Storm

"Tegen Gent en Anderlecht zag je ook dat het goedkwam, als je ook de durf toont wanneer je de bal hebt." Zo ging Nikola Storm mee in de spits spelen. Zonde dat zo andere kwaliteiten van de linkerflankspeler eigenlijk worden weggenomen. "Het is nieuw voor hem. Nikola heeft dat wel goed gedaan, maar ergens moet je gaan kiezen."