Enorme druk valt van schouders Van Bommel en Antwerp: "Dat kan niemand nu nog zeggen"

Als speler won hij meerdere titels, bekers en zelfs de Champions League. Maar als trainer was het palmares van Mark Van Bommel nog leeg. Tot nu.

"Het is pas mijn tweede volledige seizoen en nu pak ik mijn eerste prijs. Niemand kan nu nog zeggen dat ik geen prijzen gepakt heb want natuurlijk dacht ik er ook aan", klinkt het bij Mark Van Bommel alsof er een stevige last van zijn schouders valt na de bekerwinst.

"Als voetballer speel je om prijzen te winnen. Als trainer doe je dat natuurlijk ook maar op het veld heb je er iets meer invloed op dan naast het veld. Een finale spelen is sowieso leuker dan een finale coachen", vergelijkt hij de beleving.

Controle

Antwerp kwam nooit echt in de problemen tegen KV Mechelen maar kon zelf ook maar moeilijk de opening vinden in het lage geel-rode blok. "Mechelen liep wel ver achteruit", zag Van Bommel ook. "Misschien zaten ze nog met die 5-0 van op de Bosuil in het hoofd. We hebben geprobeerd om het spel te maken maar dan moet je geduld hebben, zeker als de tegenstander laag staat. Dat is niet gelijk aan langzaam spelen maar wel om geduldig de ruimte te zoeken", analseert hij.

Boost voor competitie?

Binnen drie dagen al staat voorr Antwerp de eerste speeldag in de play offs op het menu. "Jammer dat het zo snel al is", vindt de Nederlandse trainer. Maar is die beker nu een boost of net niet. "Je kan het bekijken zoals je wil...", denkt hij.

"Als je hem niet had gewonnen, kon je zeggen dat we in de competitie op zoek moesten naar revanche of dat het net in elkaar zou kunnen vallen vanwege de opdoffer. Het belangrijkste is dat we die prijs nu gepakt hebben, maar het is zeker geen garantie dat het woensdag ook goed zal gaan", besluit hij.