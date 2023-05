Peter Vandenbempt duidt schuldige aan voor flauwe bekerfinale

De finale van de Croky Cup stelde voetballend weinig voor. We onthouden enkel dat Royal Antwerp FC de beker gewonnen heeft.

Een hoogstaande bekerfinale werd het zondag absoluut niet. Dat beseft ook analist Peter Vandenbempt maar al te goed. “Zonde, want het decor was prachtig tijdens een heerlijke lentedag met volle tribunes”, klinkt het bij Sporza.

Al moet maar in één richting gekeken worden om aan te duiden wie de schuld daarvoor treft. “Die flauwe wedstrijd had vooral te maken met de keuzes van Steven Defour. Hij ging voor de enige aanpak die een beetje succes kon opleveren, gezien het verschil in kwaliteit: heel compact verdedigen en hopen op een tegenstoot.”

De zege van Antwerp zorgt ervoor dat de druk op de Bosuil wat weg is. En dat zou wel eens de voorbode van meer kunnen zijn, zo denkt ook Vandenbempt.

“Je zag aan de manier waarop de hele club vierde dat deze beker geen eindpunt is. De vreugde was gematigd. Iedereen bij Antwerp gelooft immers dat een eerste landstitel sinds 1957 kan. En anders minstens een tweede plaats.”