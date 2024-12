KV Kortrijk en Royal Antwerp FC gaan tegen elkaar op zoek naar een plaats in de kwartfinales van de Belgische Beker. Voor beide ploegen een wedstrijd die ze heel graag willen winnen, al zijn er mogelijk toch ook nog andere doelen.

Voor KV Kortrijk lijkt de strijd tegen degradatie misschien wel de belangrijkste, terwijl ze bij Royal Antwerp FC in de competitie ook op de top-6 mikken en misschien wel naar de titel mikken in de play-offs.

“Er is de competitie en er is de beker: we willen in alle twee zover mogelijk komen. We zullen woensdag tegen Antwerp spelen met een zo sterk mogelijke ploeg", aldus Freyr Alexandersson vooraf op zijn persconferentie in aanloop naar de partij tegen Antwerp.

𝗖𝗥𝗢𝗞𝗬 𝗖𝗨𝗣-𝗔𝗩𝗢𝗡𝗗 🏆



🏟️ Deuren open om 19u

🎟️ Tickets beschikbaar

🎶 DJ Bigtol zorgt voor de muziek

🍻 Happy 19 van 19u30 tot 19u49

❌ Parking Euro Shop is niet toegankelijk

📺 De wedstrijd wordt niet live uitgezonden#CrokyCup #KVKANT🔴⚪️ pic.twitter.com/Oysk6GXIMY — KV Kortrijk (@kvkofficieel) December 4, 2024

De coach had ook goed nieuws, zo valt te lezen op de webstek van KV Kortrijk: Gilles Dewaele is hersteld van zijn blessure en zijn griep en ook Brecht Dejaegere, die zich na de wedstrijd tegen Mechelen ziek voelde, is weer helemaal fit.

Ook Jonas De Roeck van zijn kant wil graag verder raken in de Beker van België en zal dus niet al te wild gaan roteren. Dat The Great Old geen Europees voetbal speelt, betekent dat ze zich op beide doelen kunnen focussen zonder dat de kalender al te vol is.