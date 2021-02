Ondanks een resem kansen wint Antwerp moeizaam van La Louvière

Antwerp wint met 2-1 van La Louvière en stoot door naar de volgend ronde in de Croky Cup. Antwerp kwam tot massa's kansen in de 1ste helft maar verzaakte het af te maken. In de 2de helft was er gelukkig Ritchie De Laet met de beslissende treffer.

Bij Antwerp maakte Avenatti en De Wolf hun debuut terwijl Mbenza zijn allereerste basisplaats kreeg voor Antwerp.

1ste helft

Antwerp begon met hoog druk te zetten en dit resulteerde al in een eerste kans van Mbenza na 5 minuten maar deze kon het leer niet in doel leggen. Deze kreeg nog een aantal kansen de daaropvolgende minuten maar zonder succes.

De eerste bal tussen de palen was verrassend genoeg voor La Louvière. Louage kon van ver buiten de 16 trappen maar niet krachtig genoeg. Zo kon Ortwin De Wolf deze gemakkelijk plukken in zijn eerste wedstrijd voor Antwerp. De thuisploeg kreeg nadien nog een aantal kansen via Avenatti, Mbenza en Miyoshi maar kwam niet tot scoren.

Voor het eerste doelpunt van de partij was het wachten tot de 21ste minuut. Birger Verstraete met de assist en Mbenza slalomde langs de keeper van La Louvière, Libertiaux. Guy Mbenza scoorde zo zijn 1ste doelpunt voor Antwerp.

Mbenza kreeg de ene kans na de andere maar besloot of op doelman Libertiaux van La Louvière of over het doel. Nadien volgde er nog kansen via De Sart, Avenatti en De Laet.

1-0 was de ruststand in een partij waarin Antwerp al met ettelijke doelpunten voorsprong de rust had moeten ingaan.

2de helft

Eerste goede kans van de tweede helft was voor Mbenza. Hij draaide knap weg in het strafschopgebied, plaatste de bal naast de keeper maar deze vloog tegen de paal. Nadien kreeg Avenattie nog de kans om de score uit te diepen maar zijn poging vloog over het doel.

La Louvière bleef hoog druk zetten, won duels en groeide in de partij. Dit resulteerde in de gelijkmaker via Gregory Lazitch. Een trapte van buiten de grote rechthoek naast De Wolf.

In de 65ste minuut besloot Vercauteren in te grijpen met drie wissels. Zo kwamen Lukaku, Batubinsika en Refaelov op het veld voor Mbenza, Gélin en Miyoshi.

Een vrije trap van Refaelov werd verlengd met de voet door Avenatti. Ritchie De Laet was goed gevolgd en kan zo de 2-1 tegen de netten koppen.

La Louvière gaf zich niet gewonnen en probeerde nog verlengingen uit de brand te slepen via Franco. Deze had een goede trap in huis die rakelings naast het doel van de Antwerp doelman ging. Daaropvolgend kregen ze nog een aantal kansen maar zonder De Wolf onder druk te zetten.

La Louvière deed er alles aan om nog verlengingen uit de brand te slepen maar zonder succes. Zo wint Antwerp met 2-1 en stoot het door naar de volgende ronde van de Croky Cup.

Antwerp had deze partij al in de 1ste helft naar zich toe moeten trekken. De vele gemiste kansen braken Antwerp nog bijna zuur op.