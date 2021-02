De coach van La Louvière was fier en trots op zijn spelers

Frédéric Taquin was fier en trots op zijn spelers ondanks de 2-1 nederlaag op Antwerp. Hij blikte tevreden terug op mogelijks de laatste wedstrijd van het seizoen voor La Louvière

De bezoekende coach Frédéric Taquin was zeer tevreden en fier op zijn spelers. "We begonnen met veel ambitie en hoge pressing. We hebben gevochten voor elke meter. We kunnen natuurlijk niet de volle 90 minuten druk blijven zetten. Dat is fysiek niet mogelijk onder andere ook omdat onze voorbereiding verre van ideaal was."

Het is spijtig dat de supporters er niet bij zijn

"We spelen een wedstrijd tegen een grote en sterke ploeg. De ploeg die vorig jaar de beker heeft gewonnen. Dan is het spijtig dat er geen supporters bij zijn. Het is een prachtig historisch stadion van een club waarvoor ik zeer veel respect heb. Als je dit kan beleven met onze supporters en die van Antwerp dat had mooi geweest. Marja het is nu eenmaal zo."

Nu wordt het mentaal zwaar

Wegens de stopzetting van het amateurvoetbal is dit de allerlaatste wedstrijd voor La Louvière van dit seizoen. "Nu wordt het mentaal zwaar. Niet alleen voor de spelers maar ook voor de club en de supporters. Want naar alle waarschijnlijkheid was dit onze laatste wedstrijd van het seizoen."