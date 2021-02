Franky Vercauteren: "Proficiat aan La Louvière!"

Antwerp won moeizaam van La Louvière ondanks een resem kansen. Dit was niet alleen de fout van Antwerp maar ook de verdienste van La Louvière.

Was je verrast over de manier hoe dat La Louvière hier voor de dag kwam? "Nee helemaal niet. Je weet dat een tegenstrever altijd heel gemotiveerd is en vol vertrouwen speelt. Ze hebben dan ook niets te verliezen en zo hebben ze ook gespeeld vandaag. Proficiat daarvoor aan La Louvière!"

De eerste helft kreeg Antwerp enorm veel kansen. Zeker via Guy Mbenza die wel scoorde maar zeker nog een drietaal keer meer op het scorebord had kunnen staan. "De eerst helft had de partij gespeeld moeten zijn. Als je natuurlijk je kansen niet afmaakt dan blijft de tegenstander vertrouwen hebben en in een overwinning geloven. Zo maak je het jezelf moeilijk. Dat zag je ook in de 2de helft waar we er moesten voor blijven gaan."

Ik wist dat niet alle jongens het gemakkelijk gingen hebben

Antwerp koos ervoor om een aantal nieuwe jongens kansen te geven (Avenatti & De Wolf) en ook spelers die de laatste weken en maanden weinig minuten hadden gemaakt (De Sart, Mbenza, Miyoshi en Gelin). "Ik wist dat niet alle jongens het gemakkelijk gingen hebben. Het uitgangspunt was dan ook om jongens minuten te laten maken en wedstrijdritme op te doen. Dan kan je ook niet van iedereen goede prestaties verwachten. Het belangrijkste was de overwinning vandaag en dat hebben we gedaan."