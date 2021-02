Franky Vercauteren blikt terug op de mercato van Antwerp

Maandag sloot de wintermercato af met nog een paar transfers voor Antwerp die wel maar ook die niet doorgingen.

Vercauteren was over het algemeen tevreden over de wintermercato van Antwerp. "Enkele eisen raakten niet ingevuld, maar ik ga niet klagen. Ik was er tot 23:50 en zag welke inspanningen de club deed. We stoten helaas op enkele verrassingen." Franky Vercauteren doelt op de transfers van Sakala en Nguen die uiteindelijk niet doorgingen.

"Als trainer hoop je natuurlijk altijd op meer en soms teveel. We gaan het nu doen met die groep die er is en die is goed."

Antwerp haalde in de winterstop Felipe Avenatti (Standard Luik), Ortwin De Wolf (Eupen), Maxime Le Marchand (Fulham) en Jonathan Bolingi keerde terug van een uitleenbeurt bij Ankaragücü in Turkije.