Deugddoende overwinning Westerlo duwt tien Kortrijkzanen nog wat dieper in de put

Zowel KV Kortrijk als Westerlo konden nog wel eens een driepunter gebruiken om vertrouwen op te doen in de Jupiler Pro League. En dus was het afwachten wat het zou gaan opleven in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk had nog een puntje gepakt op bezoek bij Charleroi, maar wilde na de thuisnederlaag tegen Zulte Waregem ook eens iets laten zien aan de thuisfans. Tanaka was er door ziekte niet bij, Silva werd op de bank gehouden ten voordele van Dessoleil en Avenatti.

Rood op aangeven VAR

Bij de bezoekers kregen Perdichizzi, Mineiro en Akbunar hun kans in de basiself van Jonas De Roeck. Ook De Kemphanen hadden wat recht te zetten na de zware nederlaag in Genk. Zeker die eerste zou van belang zijn voor de wedstrijd.

© photonews

© photonews

Meermaals was hij betrokken in potig verdedigen op Gueye, halfweg de eerste helft volgde er een slag van de spits en de VAR riep Smet naar de camera's om Gueye op een rode kaart te trakteren. De Kerels zo meer dan een uur met een mannetje minder verder.

In een erg teleurstellende eerste helft leverde dat nog niet meteen iets op voor Westerlo. Het is bijna Halloween, maar in het Guldensporenstadion spookte het allerminst. De supporters die een leuke zaterdagnamiddag wilden? Die hadden beter geopteerd om pompoenen uit te hollen.

"Wij willen voetbal zien"

Daar zit overigens ook meer creativiteit in dan in KV Kortrijk op dit moment. "Wij willen voetbal zien", lieten de thuisfans zich meermaals ontvallen. Tekenend, De Kerels staan dan ook gedeeld laatste en het blijft wachten op beterschap.

© photonews

De bezoekers lieten wél wat beterschap zien in de tweede helft. Met een mannetje meer vonden ze steeds vaker de vrije man en dat leidde ook snel tot de 0-1 via Madsen, in twee tijden weliswaar. Westerlo zo op rozen, de thuisploeg onmondig.

Even kwam de vlam in de pan met een aantal vrije trappen, maar echt aanspraak maken op punt(en) deed Kortrijk niet. Tien minuten voor tijd kon de ingevallen Dorgeles Nene de boeken dichtgooien. Westerlo sprint zo (even) voorbij Gent en Leuven naar een gedeeld vijfde plaats in het klassement.