KV Kortrijk staat op een degradatieplaats: "We hebben een kwalitatieve groep, maar tegenwoordig zit alles tegen"

KV Kortrijk staat na 11 op 42 op een gedeelde laatste plaats.

KV Kortrijk verloor zaterdag met 0-2 van Westerlo. Na de rode kaart van Gueye moest Kortrijk een uur met 10 spelen. Het kreeg wel kansen en trof zelfs de paal, maar Westerlo was zuinig en efficiënt.

Ook Dorian Dessoleil, verdediger bij KV Kortrijk ziet het met lede ogen aan. "De rode kaart van Gueye was een kantelpunt. We creëerden wel nog enkele mooie doelkansen, maar met tien tegen elf is het moeilijk om een match te winnen", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Deze nederlaag doet pijn. We hebben een kwalitatieve groep, maar tegenwoordig zit alles wat tegen", zegt de verdediger nog. Dessoleil speelde weer na zijn ziekte tegen Charleroi, maar kon de 90 minuten niet volmaken en werd een kwartier voor tijd vervangen voor Joao Silva.