Coaches en speler over omslagpunt in #KVKWES: "Ref zei dat hij zich verplicht voelde om rood te geven" vs "Er was beweging en contact"

Het omslagpunt in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Westerlo was ongetwijfeld de rode kaart voor Habib Pape Gueye. En daar hadden heel wat mensen achteraf wel een en ander over te vertellen.

"De rode kaart is een kantelmoment in de match, dat weten we ook. Maar dan is het ook een kwestie van goed reageren tegen een ploeg dat met tien man staat", aldus coach Jonas De Roeck van Westerlo.

"En dat was niet makkelijk voor de rust. Na de pauze pikten we het beter op en uiteindelijk konden we beter de vrije man vinden - daar hadden we het voor de rust moeilijk mee."

Rood of geen rood?

Pietro Perdichizzi liet zich uit over de rode kaart: "Hij deed een beweging en er was contact. Als de VAR de ref naar het scherm roept, dan kan er een rode kaart volgen."

Coach Custovic van de thuisploeg had dan weer een andere mening: "Voor mij was het geen rode kaart. Ik praatte erover met de ref tijdens de rust en hij gaf aan dat hij zich verplicht voelde om rood te geven. Als de VAR hem niet had geroepen, was het voor hem geen rood geweest."