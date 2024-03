De overwinning van de hoop: KV Kortrijk zwoegt zich in spektakelmatch voorbij RWDM en maakt degradatiestrijd wat spannender

KV Kortrijk was door de zege van Charleroi eerder dit weekend als eerste ploeg in België zeker dat het play-off 3 moet gaan spelen. Thuis tegen RWDM kon het wel voor de punten van de hoop zorgen in aanloop naar die 'Relegation play-offs'. En dat leverde een spektakelduel op tegen de Brusselaars.

Charleroi is met 28 punten onbereikbaar geworden voor KV Kortrijk. En dus moeten De Kerels het in zes extra wedstrijden gaan waarmaken om degradatie te voorkomen. Een thuismatch tegen RWDM lijkt dan alvast een eerste graadmeter op die wedstrijden op het scherpst van de snee.

"Do or die. Eyes on the target", aldus de supporters van Kortrijk met een mooie tifo. Met een overwinning kon Kortrijk naast KAS Eupen komen in de stand en tot op twee punten van nummer 14 RWDM naderen, een plek die recht zou geven op een barragewedstrijd tegen het nummer 3 van de Challenger Pro League.

Lucas Pirard in doel bij Kortrijk, Alberto in de ploeg voor Abe bij RWDM

Dat deden de West-Vlamingen met Lucas Pirard opnieuw in doel nadat Tom Vandenberghe vorige week een kans kreeg van de IJslandse coach Freyr Alexandersson. Avenatti verwees Bruno naar de bank, bij de bezoekers verving Alberto dan weer Abe.

In een erg nerveuze wedstrijd - de belangen van de wedstrijd waren enorm groot - was het de thuisploeg die via Isaak Davies snel op voorsprong kwam. Hij punterde een lange bal waar heel RWDM zich op verkeek knap in doel.

Op een corner kwamen de Brusselaars echter op gelijke hoogte, waarbij doelman Pirard er niet al te goed uitzag - ook al moest Lardot nog even naar de schermen gaan kijken op aangeven van Lardot. 1-1 was ook meteen de ruststand.

Drie punten van de hoop voor Kortrijk: Kadri maakt tot twee keer toe het verschil

Na de koffie trok Kortrijk ten strijde. Defourny moest een paar keer goed plat, maar op een heerlijke vrije trap van Kadri moest ook hij zich gewonnen geven. Een dikke minuut later maakte Reine-Adelaïde er aan de overkant echter al opnieuw 2-2 van.

Spektakel zo in het Guldensporenstadion, waarin het verschil uiteindelijk gemaakt werd vanop de stip. Kadri zette Defourny op het verkeerde been na een trekfout op Tsunoda. RWDM probeerde nog wel een derde keer terug te komen, maar dat zou niet lukken. De Kerels pakken drie enorm belangrijke punten in de strijd tegen degradatie, RWDM zit ook in het sukkelstraatje.