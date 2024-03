KV Kortrijk zeker nog geen vogel voor de kat: "Alles is nu opnieuw mogelijk"

Er was nog eens reden om te vieren in het Guldensporenstadion. KV Kortrijk won de degradatietopper van RWDM na een spectaculaire wedstrijd. De West-Vlamingen sprokkelden heel wat moed voor de degradatieplay-offs.

Daar hebben ze zich al lang bij neergelegd, maar een zege tegen een rechtstreekse concurrent geeft de burger toch moed dat ze die play-downs met succes kunnen afronden.

"Dit is de spirit die onze coach wil zien en van ons verwacht. We gaan nu niet beginnen zweven, maar alles is nu opnieuw mogelijk. We zullen genieten, maar ook niet stevig vieren", zei uitblinker Felipe Avenatti bij Het Nieuwsblad.

Avenatti zelf kan in deze vorm nog een belangrijke rol spelen in de strijd om het behoud. "Ik ben wel tevreden van mijn eigen wedstrijd. Op die nieuwe positie waar ik begon, voel ik me ook goed."

"Ik kreeg meer vrijheid en weet dat er snelle jongens voor mij geposteerd stonden. Ik moet daardoor anders gaan nadenken, maar het ligt me. Ik voel me hier goed en we gaan vol vertrouwen naar de wedstrijd van volgende week. Hopelijk zijn onze fans opnieuw talrijk aanwezig."