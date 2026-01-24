|Datum:
|24/01/2026 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 22
LIVE: STVV op de paal, RAAL komt goed weg!
Zaterdagnamiddag trekt STVV naar RAAL. Wouter Vrancken zet Hata rechtsachter, om de vertrokken Rein Van Helden te vervangen. Sissako krijgt een basisplaats naast Merlen; Yamamoto is geelgeschorst.
24' 48"
|Discussieer live mee!
23
Beide ploegen zijn al gevaarlijk kunnen zijn. RAAL speelt heel goed mee en zakt niet gewoon achteruit. STVV heeft het met momenten flink lastig.
21
Liongola wil het leer in de verste hoek plaatsen bij zijn vrije schop en trapt niet ver naast!
19
Taniguchi maakt een fout op Fall. La Louvière krijgt een vrije trap vanop een zeer interessante plaats.
19
Gele kaart voor Shogo Taniguchi
15
Ito knalt op de paal! La Louvière komt hier héél goed weg.
12
10
Ito knalt over het doel van Peano. In de eerste tien minuten gaat het redelijk gelijk op.
4
Hier is RAAL een eerste keer. Benavides kan een bal vanaf de achterlijn voor doel geven, maar zijn ploegmaats kunnen er net niet bij.
1
Welkom bij deze live van RAAL-STVV! De wedstrijd werd op gang gefloten.
1
La Louvière - STVV: 0-0
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Noah Makembo-Ntemo - Nachon Nsingi - Soumaela Traore - Owen Maës
Bank: Loïc Mbe Soh - Isaias Delpupo - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili - Oumar Diouf