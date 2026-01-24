Datum: 24/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: STVV op de paal, RAAL komt goed weg!

Zaterdagnamiddag trekt STVV naar RAAL. Wouter Vrancken zet Hata rechtsachter, om de vertrokken Rein Van Helden te vervangen. Sissako krijgt een basisplaats naast Merlen; Yamamoto is geelgeschorst.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   24' 48" 
Discussieer live mee!
23
 Beide ploegen zijn al gevaarlijk kunnen zijn. RAAL speelt heel goed mee en zakt niet gewoon achteruit. STVV heeft het met momenten flink lastig.
21
 Liongola wil het leer in de verste hoek plaatsen bij zijn vrije schop en trapt niet ver naast!
19
 Taniguchi maakt een fout op Fall. La Louvière krijgt een vrije trap vanop een zeer interessante plaats.
19
  Gele kaart voor Shogo Taniguchi
15
 Ito knalt op de paal! La Louvière komt hier héél goed weg.
12
La Louvière - STVV
10
 Ito knalt over het doel van Peano. In de eerste tien minuten gaat het redelijk gelijk op.
4
 Hier is RAAL een eerste keer. Benavides kan een bal vanaf de achterlijn voor doel geven, maar zijn ploegmaats kunnen er net niet bij.
1
 Welkom bij deze live van RAAL-STVV! De wedstrijd werd op gang gefloten.
1
 La Louvière - STVV: 0-0
La Louvière (La Louvière - STVV)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Dario Benavides - Samuel Gueulette - Sami Lahssaini - Joël Ito - Jordi Liongola - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Thierry Lutonda - Noah Makembo-Ntemo - Nachon Nsingi - Soumaela Traore - Owen Maës

STVV (La Louvière - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Taiga Hata - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael - Ryan Merlen - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Loïc Mbe Soh - Isaias Delpupo - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili - Oumar Diouf

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Maisonneuve Maxence  
Okou Yllan  
Alain Lamego Djibril  
Benavides Dario  
Gueulette Samuel  
Lahssaini Sami  
Ito Joël  
Liongola Jordi  
Moussa Fall Pape  
Afriyie Jerry  
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Lutonda Thierry  
Makembo-Ntemo Noah  
Nsingi Nachon  
Traore Soumaela  
Maës Owen  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
Hata Taiga  
Taniguchi Shogo  
Musliu Visar  
Vanwesemael Robert-Jan  
Merlen Ryan  
Sissako Abdoulaye  
Muja Arbnor  
Ito Ryotaro  
Sebaoui Ilias  
Goto Keisuke  
Bank
Mbe Soh Loïc  
Delpupo Isaias  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  
Diouf Oumar  
OFFICIEEL: STVV ziet in enkele uren tijd al een tweede speler vertrekken

OFFICIEEL: STVV ziet in enkele uren tijd al een tweede speler vertrekken

23/01

Het ging snel bij STVV op vrijdag. De Kanaries moesten in enkele uren tijd afscheid nemen van twee spelers, wat meteen vragen oproept over de sportieve impact en hoe de clu...

Twee uitgaande transfers op één dag: dit heeft STVV-coach Wouter Vrancken erover te zeggen

Twee uitgaande transfers op één dag: dit heeft STVV-coach Wouter Vrancken erover te zeggen

23/01

STVV beleeft een bijzonder drukke wintermercato. Na meerdere inkomende transfers volgden vrijdag ook twee opvallende uitgaande deals. Trainer Wouter Vrancken reageerde mete...

Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

23/01

Sami Lahssaini is momenteel sterk bezig bij RAAL La Louvière en heeft daardoor de aandacht getrokken van Al Okhdood, een club uit de Saudi Pro League.

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

"Dat zegt veel": Vrancken maakt balans op van Goto

15:15

STVV ziet Keisuke Goto verder groeien binnen een duidelijk kader. Wouter Vrancken gaf een balans van zijn ontwikkeling en verwees daarbij naar concrete feiten én zijn werke...

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 20:45 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved