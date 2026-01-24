Datum: 24/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union

Guilherme wil uitvoetballen en probeert de bal te controleren met zijn buik. De bal komt van zijn buik tegen zijn hand en de scheidsrechter floot strafschop. De VAR nam echter de correcte de beslissing want de bal kwam eerst van Guilherme zijn lichaam en dan pas tegen de hand

Tijd   73' 43" 
72
 Vervangen Anouar Ait El Hadj
Ingevallen Besfort Zeneli
72
 Vervangen Henok Teklab
Ingevallen Abdoul Karim Traoré
72
 Vervangen Siebe Schrijvers
Ingevallen Wouter George
71
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Mohammed Fuseini
70
 Weer geen doelpunt voor OHL
Wederom een kans voor Leuven. Eerst Dussenne en dan Pletinckx, maar tot tweemaal toe Scherpen prima op de bal
69
  Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
67
 Tobe Leysen met de redding
Zorgane schiet op het doel van OHL, maar daar staat Tobe Leysen pal en bokst de bal weg
63
 Daar is Union weer
Zorgane krijgt de bal aan de grote rechthoek en schiet, maar de bal gaat over het doel van Leysen
56
 De VAR beslist: geen penalty!
Guillerme wil uitvoetballen en probeert de bal te controleren met zijn buik. De bal komt van zijn buik tegen zijn hand en de scheidsrechter floot strafschop. De VAR nam echter de correct de beslissing want de bal kwam eerst van Guillerme zijn lichaam en dan pas tegen de hand
53
 De VAR is de penalty aan het checken...
53
 Penalty voor OH Leuven
52
 Wat een kans voor Maziz
Ongelooflijke snelle vrije trap van Siebe Schrijvers en Maziz komt alleen voor doel. Hij knalt echter de bal op de paal
46
  Gele kaart voor Noë Dussenne


45+1
 De wedstrijd kan alle kanten uit. OHL is niet onder de indruk van Union
38
 Akimoto bijna met de 1-0
Prima kopbal van Akimoto, maar de bal gaat voorlangs. Schrijvers probeerde nog de bal de verlengen, maar zonder succes. Zo blijft het 0-0
33
 Wat een kans voor El Hadj
Schoofs legde de bal perfect klaar in de loop van El Hadj, maar de middenvelder was te verrast en nam de verkeerde beslissing. Zo ging de bal naast
30
 Knal van Schoofs
Prima aanval van Union en Schoofs met het schot, maar hij ziet zijn schot geblokt worden
28
 Weeral Schrijvers
Na een kans van Union is daar Schrijvers weer, maar hij ziet zijn schot over het doel gaan
21
 Schrijvers met een omhaal!
Goede vrije trap en de bal komt bij Schrijvers. Hij controleert de bal en probeert dan met een omhaal om Scherpen te verschalken. De bal gaat echter juist over het doel van Union
20
 OH Leuven is meer en meer in de wedstrijd aan het komen. Tot grote kansen zijn ze nog niet gekomen
13
 OHL probeert, maar Union is baas
7
  Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
4
 Kleine blunder van Scherpen, maar OHL kan niet profiteren
3
 Union grijpt OHL direct bij de keel in de beginfase
1
 OH Leuven - Union SG: 0-0
OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.04 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
Akimoto Takahiro 90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Dussenne Noë   90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Pletinckx Ewoud 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Verlinden Thibaud 90' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lakomy Lukasz 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Schrijvers Siebe 72' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 21/33 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Gil Regaño Óscar   90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Maziz Youssef 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Teklab Henok 72' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 18' -
Karim Traoré Abdoul 18' -
Terho Casper 0'  
Maertens Mathieu 0'  
Kaba Sory 0'  
Vlietinck Thibault 0'  
Radelet Theo 0'  
Opoku Davis 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.48 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
Leysen Fedde 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Burgess Christian 90' 7.13 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
Van de Perre Kamiel   90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Ait El Hadj Anouar 72' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
Zorgane Adem 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Patris Louis 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Smith Guilherme 90' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
David Promise 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Florucz Raul 71' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 19' 6.5 -
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Zeneli Besfort 18' -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo
