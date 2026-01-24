LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union

72

Anouar Ait El Hadj

Henok Teklab

Siebe Schrijvers

Raul Florucz

Weer geen doelpunt voor OHL

Wederom een kans voor Leuven. Eerst Dussenne en dan Pletinckx, maar tot tweemaal toe Scherpen prima op de bal



Gele kaart voor Kamiel Van de Perre





Tobe Leysen met de redding

Zorgane schiet op het doel van OHL, maar daar staat Tobe Leysen pal en bokst de bal weg



Daar is Union weer

Zorgane krijgt de bal aan de grote rechthoek en schiet, maar de bal gaat over het doel van Leysen



De VAR beslist: geen penalty!

Guillerme wil uitvoetballen en probeert de bal te controleren met zijn buik. De bal komt van zijn buik tegen zijn hand en de scheidsrechter floot strafschop. De VAR nam echter de correct de beslissing want de bal kwam eerst van Guillerme zijn lichaam en dan pas tegen de hand



De VAR is de penalty aan het checken...





Penalty voor OH Leuven





Wat een kans voor Maziz

Ongelooflijke snelle vrije trap van Siebe Schrijvers en Maziz komt alleen voor doel. Hij knalt echter de bal op de paal



Gele kaart voor Noë Dussenne





De wedstrijd kan alle kanten uit. OHL is niet onder de indruk van Union



Akimoto bijna met de 1-0

Prima kopbal van Akimoto, maar de bal gaat voorlangs. Schrijvers probeerde nog de bal de verlengen, maar zonder succes. Zo blijft het 0-0



Wat een kans voor El Hadj

Schoofs legde de bal perfect klaar in de loop van El Hadj, maar de middenvelder was te verrast en nam de verkeerde beslissing. Zo ging de bal naast



Knal van Schoofs

Prima aanval van Union en Schoofs met het schot, maar hij ziet zijn schot geblokt worden



Weeral Schrijvers

Na een kans van Union is daar Schrijvers weer, maar hij ziet zijn schot over het doel gaan



Schrijvers met een omhaal!

Goede vrije trap en de bal komt bij Schrijvers. Hij controleert de bal en probeert dan met een omhaal om Scherpen te verschalken. De bal gaat echter juist over het doel van Union



OH Leuven is meer en meer in de wedstrijd aan het komen. Tot grote kansen zijn ze nog niet gekomen



OHL probeert, maar Union is baas



Gele kaart voor Óscar Gil Regaño





Kleine blunder van Scherpen, maar OHL kan niet profiteren



Union grijpt OHL direct bij de keel in de beginfase

