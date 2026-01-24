|Datum:
|24/01/2026 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 22
LIVE: OHL kreeg bijna een strafschop, maar de VAR redde Union
Guilherme wil uitvoetballen en probeert de bal te controleren met zijn buik. De bal komt van zijn buik tegen zijn hand en de scheidsrechter floot strafschop. De VAR nam echter de correcte de beslissing want de bal kwam eerst van Guilherme zijn lichaam en dan pas tegen de hand
73' 43"
|
72
|
Anouar Ait El Hadj
Besfort Zeneli
|
72
|
Henok Teklab
Abdoul Karim Traoré
|
72
|
Siebe Schrijvers
Wouter George
|
71
|
Raul Florucz
Mohammed Fuseini
|
70
|
Weer geen doelpunt voor OHL
Wederom een kans voor Leuven. Eerst Dussenne en dan Pletinckx, maar tot tweemaal toe Scherpen prima op de bal
|
69
|
Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
|
67
|
Tobe Leysen met de redding
Zorgane schiet op het doel van OHL, maar daar staat Tobe Leysen pal en bokst de bal weg
|
63
|
Daar is Union weer
Zorgane krijgt de bal aan de grote rechthoek en schiet, maar de bal gaat over het doel van Leysen
|
56
|
De VAR beslist: geen penalty!
|
53
|
De VAR is de penalty aan het checken...
|
53
|
|
52
|
Wat een kans voor Maziz
Ongelooflijke snelle vrije trap van Siebe Schrijvers en Maziz komt alleen voor doel. Hij knalt echter de bal op de paal
|
46
|
Gele kaart voor Noë Dussenne
|
|
Rust
|
45+1
|
De wedstrijd kan alle kanten uit. OHL is niet onder de indruk van Union
|
38
|
Akimoto bijna met de 1-0
Prima kopbal van Akimoto, maar de bal gaat voorlangs. Schrijvers probeerde nog de bal de verlengen, maar zonder succes. Zo blijft het 0-0
|
33
|
Wat een kans voor El Hadj
Schoofs legde de bal perfect klaar in de loop van El Hadj, maar de middenvelder was te verrast en nam de verkeerde beslissing. Zo ging de bal naast
|
30
|
Knal van Schoofs
Prima aanval van Union en Schoofs met het schot, maar hij ziet zijn schot geblokt worden
|
28
|
Weeral Schrijvers
Na een kans van Union is daar Schrijvers weer, maar hij ziet zijn schot over het doel gaan
|
21
|
Schrijvers met een omhaal!
Goede vrije trap en de bal komt bij Schrijvers. Hij controleert de bal en probeert dan met een omhaal om Scherpen te verschalken. De bal gaat echter juist over het doel van Union
|
20
|
OH Leuven is meer en meer in de wedstrijd aan het komen. Tot grote kansen zijn ze nog niet gekomen
|
13
|
OHL probeert, maar Union is baas
|
7
|
Gele kaart voor Óscar Gil Regaño
|
4
|
Kleine blunder van Scherpen, maar OHL kan niet profiteren
|
3
|
Union grijpt OHL direct bij de keel in de beginfase
|
1
|
OH Leuven - Union SG: 0-0
