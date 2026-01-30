Datum: 30/01/2026 20:45
LIVE: La Louvière en KAA Gent verwennen de fans niet

0-0 met de rust en bijzonder weinig kansen. Voorlopig worden we niet verwarmd door deze wedstrijd

40
 Drama voor La Louvière
Joël Ito kon niet meer verder en Samuel Guelette komt in het veld
40
 Vervangen Joël Ito
Ingevallen Samuel Gueulette
31
 Bal op de lat
Liongola met de prima vrije trap, maar hij ziet zijn bal op de deklat belanden. Krijgen we eindelijk vuur te zien?
29
 KAA Gent is hun dominantie wat kwijt en La Louvière komt meer in de wedstrijd
24
 Veel slordigheden bij beide ploegen. Dit zorgt ervoor dat we weinig mooie combinaties te zien krijgen
19
 Kanga zet de doelman van La Louvière even onder druk en deze moet in paniek de bal wegschieten
14
 KAA Gent domineert het spel en eist de bal op. Deze gaat ook vlot rond op het kunstgrasveld, maar La Louvière is een stugge ploeg die snel omschakelt
13
 Ito plaatst met zijn linkse voet, maar de bal gaat naast. Het eerste doelgevaar van de wedstrijd is van KAA Gent, maar nog geen bal tussen de palen
3
 Eerste hoekschop van de partij was voor KAA Gent, maar het gevolg was zonder enig gevaar
1
 La Louvière - KAA Gent: 0-0

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 7.1  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
Maisonneuve Maxence 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Okou Yllan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Alain Lamego Djibril  
Benavides Dario 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Lahssaini Sami 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Liongola Jordi 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Lutonda Thierry 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ito Joël 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Faye Wagane  
Moussa Fall Pape 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
Gueulette Samuel 6.8  
Makembo-Ntemo Noah  
Nsingi Nachon  
Makaté Cristian  
Monteiro Lucas  
Traore Soumaela  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Volckaert Matties 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Van Der Heyden Siebe 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Paskotsi Maksim 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Araujo Tiago 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Ito Atsuki 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
Skoras Michal 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kadri Abdelkahar 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Hong Hyun-Seok 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
Kanga Wilfried 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Dean Max  
De Vlieger Tibe  
El Âdfaoui Mohammed  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Abdoul Ayinde Rachid  
Goore Hyllarion  
Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

26/01 10

De supporters van KAA Gent zullen vrijdag niet afzakken naar La Louvière. De fanclubs sluiten zich aan bij eerdere boycots van andere eersteklassers.

Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

06:30 1

Vrijdagavond opent Gent het nieuwe weekend in de Pro League met een uitwedstrijd tegen RAAL La Louvière. Een tegenstander waar Rik De Mil enorm voor op zijn hoede is. Zeker...

