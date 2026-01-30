LIVE: La Louvière en KAA Gent verwennen de fans niet

40

Drama voor La Louvière

Joël Ito kon niet meer verder en Samuel Guelette komt in het veld



40

Joël Ito

Samuel Gueulette





31

Bal op de lat

Liongola met de prima vrije trap, maar hij ziet zijn bal op de deklat belanden. Krijgen we eindelijk vuur te zien?



29

KAA Gent is hun dominantie wat kwijt en La Louvière komt meer in de wedstrijd



24

Veel slordigheden bij beide ploegen. Dit zorgt ervoor dat we weinig mooie combinaties te zien krijgen



19

Kanga zet de doelman van La Louvière even onder druk en deze moet in paniek de bal wegschieten



14

KAA Gent domineert het spel en eist de bal op. Deze gaat ook vlot rond op het kunstgrasveld, maar La Louvière is een stugge ploeg die snel omschakelt



13

Ito plaatst met zijn linkse voet, maar de bal gaat naast. Het eerste doelgevaar van de wedstrijd is van KAA Gent, maar nog geen bal tussen de palen



3

Eerste hoekschop van de partij was voor KAA Gent, maar het gevolg was zonder enig gevaar

