LIVE: La Louvière en KAA Gent verwennen de fans niet
0-0 met de rust en bijzonder weinig kansen. Voorlopig worden we niet verwarmd door deze wedstrijd
Rust
|
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
40
|
Drama voor La Louvière
Joël Ito kon niet meer verder en Samuel Guelette komt in het veld
|
|
40
|
Joël Ito
Samuel Gueulette
|
31
|
Bal op de lat
Liongola met de prima vrije trap, maar hij ziet zijn bal op de deklat belanden. Krijgen we eindelijk vuur te zien?
|
29
|
KAA Gent is hun dominantie wat kwijt en La Louvière komt meer in de wedstrijd
|
24
|
Veel slordigheden bij beide ploegen. Dit zorgt ervoor dat we weinig mooie combinaties te zien krijgen
|
19
|
Kanga zet de doelman van La Louvière even onder druk en deze moet in paniek de bal wegschieten
|
14
|
KAA Gent domineert het spel en eist de bal op. Deze gaat ook vlot rond op het kunstgrasveld, maar La Louvière is een stugge ploeg die snel omschakelt
|
|
13
|
Ito plaatst met zijn linkse voet, maar de bal gaat naast. Het eerste doelgevaar van de wedstrijd is van KAA Gent, maar nog geen bal tussen de palen
|
3
|
Eerste hoekschop van de partij was voor KAA Gent, maar het gevolg was zonder enig gevaar
|
1
|
La Louvière - KAA Gent: 0-0
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 7.1
Marcos Hernán Peano @ La Louvière - KAA Gent7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|2
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/14 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|8/18 (44.4%)
| Balverliezen
|7
|
|
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 2
- Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
|
Maisonneuve Maxence
|
| 6.5
Maxence Maisonneuve @ La Louvière - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/15 (73.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/9 (22.2%)
| Balverliezen
|6
|
|
- Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
|
Okou Yllan
|
| 6.6
Yllan Okou @ La Louvière - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Benavides Dario
|
| 6.5
Dario Benavides @ La Louvière - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/14 (78.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
|
Lahssaini Sami
|
| 6.6
Sami Lahssaini @ La Louvière - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/21 (81%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Liongola Jordi
|
| 6.9
Jordi Liongola @ La Louvière - KAA Gent6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/14 (78.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|9
|
|
- Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Schoten op doelkader: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Lutonda Thierry
|
| 6.3
Thierry Lutonda @ La Louvière - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Ito Joël
|
| 6.3
Joël Ito @ La Louvière - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|40
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|8
|
|
- Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Afriyie Jerry
|
| 6.3
Jerry Afriyie @ La Louvière - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|Bank
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Gillot Nolan
|
|
|
|
|
Faye Wagane
|
|
|
|
|
Moussa Fall Pape
|
| 6.7
Pape Moussa Fall @ La Louvière - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/8 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
- Schoten op doel: 1/1
|
Gueulette Samuel
|
| 6.8
Samuel Gueulette @ La Louvière - KAA Gent6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|4
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
|
Makembo-Ntemo Noah
|
|
|
|
|
Nsingi Nachon
|
|
|
|
|
Makaté Cristian
|
|
|
|
|
Monteiro Lucas
|
|
|
|
|
Traore Soumaela
|
|
|
|
|
|
|
Roef Davy
|
| 7.0
Davy Roef @ La Louvière - KAA Gent7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/7 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Volckaert Matties
|
| 7.0
Matties Volckaert @ La Louvière - KAA Gent7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/30 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Van Der Heyden Siebe
|
| 6.7
Siebe Van Der Heyden @ La Louvière - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/36 (94.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
- Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Paskotsi Maksim
|
| 6.9
Maksim Paskotsi @ La Louvière - KAA Gent6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/36 (91.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Araujo Tiago
|
| 6.9
Tiago Araujo @ La Louvière - KAA Gent6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|3/4 (75%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/26 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/4 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|11
|
|
- Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
|
Lopes Leonardo Da Silva
|
| 7.1
Leonardo Da Silva Lopes @ La Louvière - KAA Gent7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/23 (95.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
- Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
- Sleutelpasses: 1
|
Ito Atsuki
|
| 6.6
Atsuki Ito @ La Louvière - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/21 (81%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Skoras Michal
|
| 6.5
Michal Skoras @ La Louvière - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Kadri Abdelkahar
|
| 7.2
Abdelkahar Kadri @ La Louvière - KAA Gent7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|28/29 (96.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Hong Hyun-Seok
|
| 6.0
Hyun-Seok Hong @ La Louvière - KAA Gent6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/21 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|10
|
|
- Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
|
Kanga Wilfried
|
| 6.4
Wilfried Kanga @ La Louvière - KAA Gent6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|44
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
|Bank
|
Omgba Aimé
|
|
|
|
|
Sonko Momodou
|
|
|
|
|
Dean Max
|
|
|
|
|
De Vlieger Tibe
|
|
|
|
|
El Âdfaoui Mohammed
|
|
|
|
|
Duverne Jean-Kevin
|
|
|
|
|
Peersman Kjell
|
|
|
|
|
Abdoul Ayinde Rachid
|
|
|
|
|
Goore Hyllarion
|
|
|
|