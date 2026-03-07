LIVE: Heymans geeft Genk plots hoop, zware domper voor Union!

86

Schoofs doet de netten al een vierde keer trillen, maar Visser fluit het meteen af voor hands.



83

Biondic knalt op Lawal! Beide ploegen hebben niet veel laten zien vandaag, maar Union zorgde toch nog voor iets meer doelgevaar.



82

Joris Kayembe

Yaimar Medina





82

Robin Mirisola

Aaron Bibout





77

Mohammed Fuseini

Mateo Biondic





77

Fuseini lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Toch een fikse domper voor Union, dat al heel veel aanvallers in de ziekenboeg heeft.



75

Besfort Zeneli

Rob Schoofs





75

Kan Genk nog iets forceren in het laatste kwartier? Union komt momenteel dichter bij een derde doelpunt dan de bezoekers bij de gelijkmaker.



69

Gele kaart voor Joris Kayembe





68



Doelpunt van Daan Heymans (Penalty)





68

Heymans legt de bal heel netjes binnen! Krijgen we nog een spannend slot?



66

Gele kaart voor Christian Burgess





66



Penalty voor KRC Genk

Visser legt de bal op stip nadat Burgess Sattlberger tegen de enkel maait. De verdediger krijgt geel en komt daar goed mee weg.



63

Yira Collins Sor

Noah Adedeji-Sternberg





63

Konstantinos Karetsas

Ibrahima Sory Bangoura





63

Junya Ito

Jarne Steuckers





62

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





60

Lawal met een knappe reflex! Hij voorkomt de derde tegentreffer na een corner.



59

Doelpunt van Anouar Ait El Hadj (Guilherme Smith)

Union laat niets van Genk heel! El Hadj doet er een schepje bovenop tegen zijn ex-ploeg!



56

Gele kaart voor Guilherme Smith





56

Smith kegelt El Ouahdi omver en krijgt geel.



52



Doelpunt van Besfort Zeneli (Guilherme Smith)

Union verdubbelt de voorsprong! Guilherme Smith geeft voor doel waar Zeneli voor zijn man komt. Hij werkt het leer prima in doel.



51

Het spelniveau lijkt voorlopig niet veel hoger te liggen dan in de eerste helft. Nicky Hayen maakt zich kwaad langs de zijlijn.



47

Gele kaart voor Kamiel Van de Perre





46

De bal rolt opnieuw in het Dudenpark!



45+2

Sykes knalt op doel nadat Heymans de bal zomaar in zijn voeten geeft. Lawal werkt de bal in corner maar daar volgt niets uit.



45+1

El Ouahdi trapt in de handen van Scherpen. Hayen zal blij zijn dat het bijna rust is.



44

Het middenveld van Genk mag rampzalig genoemd worden vanavond.



40

De neutrale supporter zal er niet gelukkig van worden. Er valt deze eerste helft werkelijk niets te beleven hier.



38

De thuisploeg doet wat het moet. Union houdt achteraan alles dicht en Genk vindt geen oplossingen.



35

Gele kaart voor Konstantinos Karetsas

Geel voor Karetsas omdat hij Van De Perre aan de hak tikt.



32

Karetsas is slecht neergekomen nadat Mac Allister hem neerhaalde. Hij wordt even verzorgd maar kan verder.



28

Union staat verdiend op voorsprong. De Brusselaars staan frisser op het veld. Genk is voorlopig niet op de afspraak.



26

Zonder Heynen draait het een heel pak minder bij Genk.



19

Mirisola bezorgt Genk een corner, die op niets uitdraait.



17

Sadick liet Burgess helemaal alleen terwijl ook Lawal niet vrijuit gaat. De bal kwam recht in het midden van zijn doel.



15



Doelpunt van Christian Burgess (Besfort Zeneli)

Daar is de openingstreffer al! Christian Burgess staat moederziel alleen en kopt het leer binnen via een hoekschop!



15

Zorgane tikt van dichtbij naast na een voorzet van Guilherme Smith. Hier had Union meer mee kunnen doen.



13







11

Een gekraakt schot van Zorgane levert niets op. De eerste tien minuten waren goed verdeeld tussen beide ploegen.



9

Union voetbalt ondertussen ook mee. De Brusselaars zoeken naar oplossingen vooraan.



6

Matte Smets is vanavond kapitein in afwezigheid van de geschorste Bryan Heynen. Hij was in het verleden overigens ook al enkele keren aanvoerder bij STVV.



4

De bezoekers hebben het spel al in handen genomen in de openingsfase.



2

Meteen een vrije trap vanop een interessante plek voor Genk, maar Karetsas kan geen ploegmaat bereiken.



1

De bal rolt in het Dudenpark!



1

Union SG - KRC Genk: 0-0



