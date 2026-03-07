1-0
68' Daan Heymans (pen)
|Datum:
|07/03/2026 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 28
LIVE: Heymans geeft Genk plots hoop, zware domper voor Union!
Leider Union SG ontvangt KRC Genk zaterdagavond. Nicky Hayen voert drie wissels door: Ito en Sor komen in de ploeg voor Adedeji-Sternberg en Steuckers. Heynen is geschorst en Karetsas komt in zijn plaats. Bij Union keert Scherpen terug tussen de palen.
88' 26"
|
86
|
Schoofs doet de netten al een vierde keer trillen, maar Visser fluit het meteen af voor hands.
|
83
|
Biondic knalt op Lawal! Beide ploegen hebben niet veel laten zien vandaag, maar Union zorgde toch nog voor iets meer doelgevaar.
|
82
|
Joris Kayembe
Yaimar Medina
|
82
|
Robin Mirisola
Aaron Bibout
|
77
|
Mohammed Fuseini
Mateo Biondic
|
77
|
Fuseini lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Toch een fikse domper voor Union, dat al heel veel aanvallers in de ziekenboeg heeft.
|
75
|
Besfort Zeneli
Rob Schoofs
|
75
|
Kan Genk nog iets forceren in het laatste kwartier? Union komt momenteel dichter bij een derde doelpunt dan de bezoekers bij de gelijkmaker.
|
69
|
Gele kaart voor Joris Kayembe
|
68
|
Doelpunt van Daan Heymans (Penalty)
|
68
|
Heymans legt de bal heel netjes binnen! Krijgen we nog een spannend slot?
|
66
|
Gele kaart voor Christian Burgess
|
66
|
Penalty voor KRC Genk
Visser legt de bal op stip nadat Burgess Sattlberger tegen de enkel maait. De verdediger krijgt geel en komt daar goed mee weg.
|
63
|
Yira Collins Sor
Noah Adedeji-Sternberg
|
63
|
Konstantinos Karetsas
Ibrahima Sory Bangoura
|
63
|
Junya Ito
Jarne Steuckers
|
62
|
Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
|
60
|
Lawal met een knappe reflex! Hij voorkomt de derde tegentreffer na een corner.
|
59
|
Union laat niets van Genk heel! El Hadj doet er een schepje bovenop tegen zijn ex-ploeg!
|
56
|
Gele kaart voor Guilherme Smith
|
56
|
Smith kegelt El Ouahdi omver en krijgt geel.
|
52
|
Doelpunt van Besfort Zeneli (Guilherme Smith)
Union verdubbelt de voorsprong! Guilherme Smith geeft voor doel waar Zeneli voor zijn man komt. Hij werkt het leer prima in doel.
|
51
|
Het spelniveau lijkt voorlopig niet veel hoger te liggen dan in de eerste helft. Nicky Hayen maakt zich kwaad langs de zijlijn.
|
47
|
Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
|
46
|
De bal rolt opnieuw in het Dudenpark!
|
|
Rust
|
45+2
|
Sykes knalt op doel nadat Heymans de bal zomaar in zijn voeten geeft. Lawal werkt de bal in corner maar daar volgt niets uit.
|
45+1
|
El Ouahdi trapt in de handen van Scherpen. Hayen zal blij zijn dat het bijna rust is.
|
44
|
Het middenveld van Genk mag rampzalig genoemd worden vanavond.
|
40
|
De neutrale supporter zal er niet gelukkig van worden. Er valt deze eerste helft werkelijk niets te beleven hier.
|
38
|
De thuisploeg doet wat het moet. Union houdt achteraan alles dicht en Genk vindt geen oplossingen.
|
35
|
Gele kaart voor Konstantinos Karetsas
Geel voor Karetsas omdat hij Van De Perre aan de hak tikt.
|
32
|
Karetsas is slecht neergekomen nadat Mac Allister hem neerhaalde. Hij wordt even verzorgd maar kan verder.
|
28
|
Union staat verdiend op voorsprong. De Brusselaars staan frisser op het veld. Genk is voorlopig niet op de afspraak.
|
26
|
Zonder Heynen draait het een heel pak minder bij Genk.
|
19
|
Mirisola bezorgt Genk een corner, die op niets uitdraait.
|
17
|
Sadick liet Burgess helemaal alleen terwijl ook Lawal niet vrijuit gaat. De bal kwam recht in het midden van zijn doel.
|
15
|
Doelpunt van Christian Burgess (Besfort Zeneli)
Daar is de openingstreffer al! Christian Burgess staat moederziel alleen en kopt het leer binnen via een hoekschop!
|
15
|
Zorgane tikt van dichtbij naast na een voorzet van Guilherme Smith. Hier had Union meer mee kunnen doen.
|
13
|
|
11
|
Een gekraakt schot van Zorgane levert niets op. De eerste tien minuten waren goed verdeeld tussen beide ploegen.
|
9
|
Union voetbalt ondertussen ook mee. De Brusselaars zoeken naar oplossingen vooraan.
|
6
|
Matte Smets is vanavond kapitein in afwezigheid van de geschorste Bryan Heynen. Hij was in het verleden overigens ook al enkele keren aanvoerder bij STVV.
|
4
|
De bezoekers hebben het spel al in handen genomen in de openingsfase.
|
2
|
Meteen een vrije trap vanop een interessante plek voor Genk, maar Karetsas kan geen ploegmaat bereiken.
|
1
|
De bal rolt in het Dudenpark!
|
1
|
Union SG - KRC Genk: 0-0
|
Bank: Vic Chambaere - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Fedde Leysen - Yari Stevens
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo
