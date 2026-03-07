Datum: 07/03/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Heymans geeft Genk plots hoop, zware domper voor Union!

Leider Union SG ontvangt KRC Genk zaterdagavond. Nicky Hayen voert drie wissels door: Ito en Sor komen in de ploeg voor Adedeji-Sternberg en Steuckers. Heynen is geschorst en Karetsas komt in zijn plaats. Bij Union keert Scherpen terug tussen de palen.

Tijd   88' 26" 
86
 Schoofs doet de netten al een vierde keer trillen, maar Visser fluit het meteen af voor hands.
83
 Biondic knalt op Lawal! Beide ploegen hebben niet veel laten zien vandaag, maar Union zorgde toch nog voor iets meer doelgevaar.
82
 Vervangen Joris Kayembe
Ingevallen Yaimar Medina
82
 Vervangen Robin Mirisola
Ingevallen Aaron Bibout
77
 Vervangen Mohammed Fuseini
Ingevallen Mateo Biondic
77
 Fuseini lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Toch een fikse domper voor Union, dat al heel veel aanvallers in de ziekenboeg heeft.
75
 Vervangen Besfort Zeneli
Ingevallen Rob Schoofs
75
 Kan Genk nog iets forceren in het laatste kwartier? Union komt momenteel dichter bij een derde doelpunt dan de bezoekers bij de gelijkmaker.
69
  Gele kaart voor Joris Kayembe
68

Goal 		Doelpunt van Daan Heymans (Penalty)
68
 Heymans legt de bal heel netjes binnen! Krijgen we nog een spannend slot?
66
  Gele kaart voor Christian Burgess
66

Penalty 		Penalty voor KRC Genk
Visser legt de bal op stip nadat Burgess Sattlberger tegen de enkel maait. De verdediger krijgt geel en komt daar goed mee weg.
63
 Vervangen Yira Collins Sor
Ingevallen Noah Adedeji-Sternberg
63
 Vervangen Konstantinos Karetsas
Ingevallen Ibrahima Sory Bangoura
63
 Vervangen Junya Ito
Ingevallen Jarne Steuckers
62
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
60
 Lawal met een knappe reflex! Hij voorkomt de derde tegentreffer na een corner.
59
 Doelpunt van Anouar Ait El Hadj (Guilherme Smith)
Union laat niets van Genk heel! El Hadj doet er een schepje bovenop tegen zijn ex-ploeg!
56
  Gele kaart voor Guilherme Smith
56
 Smith kegelt El Ouahdi omver en krijgt geel.
52

Goal 		Doelpunt van Besfort Zeneli (Guilherme Smith)
Union verdubbelt de voorsprong! Guilherme Smith geeft voor doel waar Zeneli voor zijn man komt. Hij werkt het leer prima in doel.
51
 Het spelniveau lijkt voorlopig niet veel hoger te liggen dan in de eerste helft. Nicky Hayen maakt zich kwaad langs de zijlijn.
47
  Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
46
 De bal rolt opnieuw in het Dudenpark!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 Sykes knalt op doel nadat Heymans de bal zomaar in zijn voeten geeft. Lawal werkt de bal in corner maar daar volgt niets uit.
45+1
 El Ouahdi trapt in de handen van Scherpen. Hayen zal blij zijn dat het bijna rust is.
44
 Het middenveld van Genk mag rampzalig genoemd worden vanavond.
40
 De neutrale supporter zal er niet gelukkig van worden. Er valt deze eerste helft werkelijk niets te beleven hier.
38
 De thuisploeg doet wat het moet. Union houdt achteraan alles dicht en Genk vindt geen oplossingen.
35
  Gele kaart voor Konstantinos Karetsas
Geel voor Karetsas omdat hij Van De Perre aan de hak tikt.
32
 Karetsas is slecht neergekomen nadat Mac Allister hem neerhaalde. Hij wordt even verzorgd maar kan verder.
28
 Union staat verdiend op voorsprong. De Brusselaars staan frisser op het veld. Genk is voorlopig niet op de afspraak.
26
 Zonder Heynen draait het een heel pak minder bij Genk.
19
 Mirisola bezorgt Genk een corner, die op niets uitdraait.
17
 Sadick liet Burgess helemaal alleen terwijl ook Lawal niet vrijuit gaat. De bal kwam recht in het midden van zijn doel.
15

Goal 		Doelpunt van Christian Burgess (Besfort Zeneli)
Daar is de openingstreffer al! Christian Burgess staat moederziel alleen en kopt het leer binnen via een hoekschop!
15
 Zorgane tikt van dichtbij naast na een voorzet van Guilherme Smith. Hier had Union meer mee kunnen doen.
13
Union SG - KRC Genk
11
 Een gekraakt schot van Zorgane levert niets op. De eerste tien minuten waren goed verdeeld tussen beide ploegen.
9
 Union voetbalt ondertussen ook mee. De Brusselaars zoeken naar oplossingen vooraan.
6
 Matte Smets is vanavond kapitein in afwezigheid van de geschorste Bryan Heynen. Hij was in het verleden overigens ook al enkele keren aanvoerder bij STVV.
4
 De bezoekers hebben het spel al in handen genomen in de openingsfase.
2
 Meteen een vrije trap vanop een interessante plek voor Genk, maar Karetsas kan geen ploegmaat bereiken.
1
 De bal rolt in het Dudenpark!
1
 Union SG - KRC Genk: 0-0
Union SG (Union SG - KRC Genk)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Mohammed Fuseini
Bank: Vic Chambaere - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Guillaume François - Marc Giger - Jens Teunckens - Fedde Leysen - Yari Stevens

KRC Genk (Union SG - KRC Genk)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Nikolas Sattlberger - Daan Heymans - Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Yira Collins Sor - Robin Mirisola
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Aaron Bibout - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Burgess Christian  90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/40 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/16 (0%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Zeneli BesfortA 75' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Smith Guilherme A   90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Fuseini Mohammed 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Biondic Mateo 13' 6.7 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 15' 6.4 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
Leysen Fedde 0'  
Stevens Yari 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.4 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 48/53 (90.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 73/82 (89%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 63/69 (91.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Kayembe Joris   82' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 5.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/34 (58.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ito Junya 63' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos   63' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 63' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 27' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 8' 6.1  
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 27' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 8' 6.5  
Meer statistieken
Nkuba Ken 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 27' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
