Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30

LIVE: RUST: Zwak Standard kan geen vuist maken tegen Westerlo

Standard ontvangt Westerlo op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Teddy Teuma start bij Standard en Nkada krijgt de voorkeur op Ayensa. Bij Westerlo komt Lapage terug in het team.

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Tijd   Rust 
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Scheidsrechter 		Rust


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45+2
  Gele kaart voor Dogucan Haspolat
Haspolat komt te laat en gaat door op Teuma. Terechte gele kaart, al maakt Issame Charai wel zijn beklag bij Bert Put.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Kans voor Standard!
Teuma stuurt Nielsen diep die goed het overzicht bewaart en voorgeeft aan Lawrence. Zijn schot gaat een metertje naast het doel.
39
 Redding van Epolo!
Haspolat vindt Ferri met een mooie lob. De spits trapt het leer in één tijd naar doel, maar Epolo kan er met zijn vingertoppen bij en voorkomt zo het openingsdoelpunt!
36
 Standard kan even counteren, maar het schot van Teuma strandt op het been van een Westerlo-verdediger.
31
 Saito probeert het van heel ver. Zijn schot gaat ver over...
27
 Ferri draait de rollen even om. De Spanjaard geeft voor en daar kopte Saito richting doel. De Japanneer is geen specialist en kopt het leer ver naast.
26
 Saito geeft mee met Alcocer die in het strafschopgebied ruimte heeft en op doel kan trappen, maar daar zit een verdediger van Standard tussen met een goede sliding.
24
 Vervangen Ibrahim Karamoko
Ingevallen Nayel Mehssatou
19
 Karamoko blijft liggen en heeft verzorging nodig. Langs de kant staan al enkele wisselspelers van Standard zich op te warmen.

13
 Ook Standard komt in de wedstrijd. Het spel gaat goed op en neer, maar goede kansen blijven voorlopig uit.
8
Standard - Westerlo
3
 Westerlo start goed aan de wedstrijd. De Kemphanen konden nu al twee kleine kansen creëren terwijl Standard niet over de middellijn geraakt.
1
 De bal rolt in Luik!
1
 Standard - Westerlo: 0-0

Standard (Standard - Westerlo)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Ibe Hautekiet - David Bates - Josué Homawoo - Gustav Mortensen - Teddy Teuma - Ibrahim Karamoko - Casper Nielsen - Timothée NKada - Rafiki Said
Bank: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Dennis Ayensa - Adnane Abid - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Charli Spoden

Westerlo: Andreas Jungdal - Amando Lapage - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Dogucan Haspolat - Shunsuke Saito - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Michée Ndembi - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Standard Standard
Epolo Matthieu 7.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
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Lawrence Henry 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Hautekiet Ibe 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
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Bates David 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
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Homawoo Josué 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
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Mortensen Gustav 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Teuma Teddy 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Karamoko Ibrahim 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Nielsen Casper 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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NKada Timothée 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Said Rafiki 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Bank
Mohr Tobias  
Mehssatou Nayel 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
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Ayensa Dennis  
Abid Adnane  
Pirard Lucas  
Ilaimaharitra Marco  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan  
Spoden Charli  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
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Lapage Amando 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
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Sakamoto Isa 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Reynolds Bryan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
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Neustädter Roman 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Haspolat Dogucan 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Saito Shunsuke 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Bayram Emin 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Alcocer Josimar 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
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Nacho Ferri 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ndembi Michée  
Sydorchuk Sergiy  
Patrão Afonso  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Smekens Raf  
Mbamba-Muanda Lucas  
Mbamba Lucas  
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Van Den Keybus Thomas  
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Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 0-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 0-2 Union SG Union SG
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