LIVE: RUST: Zwak Standard kan geen vuist maken tegen Westerlo
Standard ontvangt Westerlo op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Teddy Teuma start bij Standard en Nkada krijgt de voorkeur op Ayensa. Bij Westerlo komt Lapage terug in het team.
Rust
|
|
Epolo Matthieu
|
| 7.3
Matthieu Epolo @ Standard - Westerlo7.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/12 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/10 (40%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
|
Lawrence Henry
|
| 6.6
Henry Lawrence @ Standard - Westerlo6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/9 (44.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Hautekiet Ibe
|
| 7.0
Ibe Hautekiet @ Standard - Westerlo7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
|
Bates David
|
| 6.5
David Bates @ Standard - Westerlo6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
|
Homawoo Josué
|
| 6.1
Josué Homawoo @ Standard - Westerlo6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/23 (78.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
|
Mortensen Gustav
|
| 6.4
Gustav Mortensen @ Standard - Westerlo6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/17 (64.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Teuma Teddy
|
| 6.9
Teddy Teuma @ Standard - Westerlo6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/22 (77.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Karamoko Ibrahim
|
| 6.3
Ibrahim Karamoko @ Standard - Westerlo6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|24
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/8 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Nielsen Casper
|
| 6.6
Casper Nielsen @ Standard - Westerlo6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/9 (44.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
NKada Timothée
|
| 6.7
Timothée NKada @ Standard - Westerlo6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|2
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/8 (25%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Said Rafiki
|
| 6.8
Rafiki Said @ Standard - Westerlo6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/11 (72.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/2 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
|Bank
|
Mohr Tobias
|
|
|
|
|
Mehssatou Nayel
|
| 6.5
Nayel Mehssatou @ Standard - Westerlo6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|21
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
|
Ayensa Dennis
|
|
|
|
|
Abid Adnane
|
|
|
|
|
Pirard Lucas
|
|
|
|
|
Ilaimaharitra Marco
|
|
|
|
|
Nguene Bernard
|
|
|
|
|
Dierckx Daan
|
|
|
|
|
Spoden Charli
|
|
|
|
|
|
|
Jungdal Andreas
|
| 6.4
Andreas Jungdal @ Standard - Westerlo6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/12 (50%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
|
Lapage Amando
|
| 6.7
Amando Lapage @ Standard - Westerlo6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/25 (84%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/5 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
|
Sakamoto Isa
|
| 6.6
Isa Sakamoto @ Standard - Westerlo6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|3/3 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Reynolds Bryan
|
| 6.6
Bryan Reynolds @ Standard - Westerlo6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/20 (85%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
|
Neustädter Roman
|
| 6.5
Roman Neustädter @ Standard - Westerlo6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/22 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Haspolat Dogucan
|
| 7.1
Dogucan Haspolat @ Standard - Westerlo7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|29/33 (87.9%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/5 (40%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Saito Shunsuke
|
| 6.7
Shunsuke Saito @ Standard - Westerlo6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/14 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/3
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|
Bayram Emin
|
| 6.5
Emin Bayram @ Standard - Westerlo6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/11 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Piedfort Arthur
|
| 6.8
Arthur Piedfort @ Standard - Westerlo6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/27 (81.5%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Alcocer Josimar
|
| 6.1
Josimar Alcocer @ Standard - Westerlo6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
- Schoten op doel: 0/2
|
Nacho Ferri
|
| 7.0
Nacho Ferri @ Standard - Westerlo7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/8 (50%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Ndembi Michée
|
|
|
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Sydorchuk Sergiy
|
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|
Patrão Afonso
|
|
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Bohamdi-Kamoni Naoufal
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|
|
|
Smekens Raf
|
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|
|
|
Mbamba-Muanda Lucas
|
|
|
|
|
Mbamba Lucas
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|
|
|
Goure Fernand
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Vanlangendonck Koen
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|
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Van Den Keybus Thomas
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|