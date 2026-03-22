LIVE: RUST: Zwak Standard kan geen vuist maken tegen Westerlo

Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Ibe Hautekiet - David Bates - Josué Homawoo - Gustav Mortensen - Teddy Teuma - Ibrahim Karamoko - Casper Nielsen - Timothée NKada - Rafiki Said

Bank: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Dennis Ayensa - Adnane Abid - Lucas Pirard - Marco Ilaimaharitra - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Charli Spoden



Westerlo: Andreas Jungdal - Amando Lapage - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Dogucan Haspolat - Shunsuke Saito - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri

Bank: Michée Ndembi - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus