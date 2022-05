Union vicekampioen na vierde keer winst in stadsderby tegen Anderlecht (dat weeral lag te slapen)

Vier (!) keer de Brusselse derby en 12 op 12 voor Union! Da's een perfect rapport. Anderlecht toonde zich weer in hetzelfde bedje ziek: geen concentratie bij het begin van beide helften. Dat kan je je niet permitteren tegen de Unionisten. Die hebben nu zekerheid over de tweede plaats en CL-voetbal.

De eerste thuismatch en de laatste thuismatch van het seizoen verloren tegen Union. Anderlecht begint er een kwalijke gewoonte van te maken om met een achterstand aan een match tegen de buren te beginnen. Collega Jürgen Geril had het nochtans in zijn krant geschreven met vijf tips voor Kompany: 'Wees wakker vanaf het begin!' Duidelijk dat de spelers van paars-wit dat stuk niet onder ogen hebben gekregen.

Murillo nog aan het slapen

Na twee minuten lag de bal immers alweer in de kooi van Van Crombrugge. Echt splijtend kon je die aanval van Union niet noemen, maar half de verdediging van Anderlecht lag alweer te slapen. Lapoussin mocht voorzetten, Undav devieerde met de hak en Mitoma had maar binnen te tikken. Waar Murillo was? Die had duidelijk nog niet geleerd van de match twee weken geleden toen de Japanner ook uit zijn rug kwam opgedoken.

© photonews

Union in een zetel van bij het begin. Dan mag je plannen maken zoveel je wil, maar die mogen dan ook al de vuilbak in. Anderlecht had wel een paar goeie kansen op de gelijkmaker. Zirkzee tikte naast en Amuzu schoot naast en op de paal. Het balbezit was voor de thuisploeg, maar ze hadden het moeilijk om tegen het potige Union iets te forceren in de zestien.

© photonews

Alles is verdeeld

Tweede helft en dan denk je: 'Anderlecht zal er nu wel voluit voor gaan'. Vier minuten later: 0-2. Undav heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel vrijheid gekregen. Delcroix en Hoedt waren niet te bespeuren, maar toch had de topschutter twee pogingen nodig om zijn 26ste te maken. Tja, dan mogen de intenties nog zo goed zijn...

Anderlecht probeerde wel nog, maar stuitte op een sterke verdediging en een uitstekende doelman Moris. Union verdiende zijn tweede plaats uiteraard meer dan, maar werd weer weinig in de weg gelegd door Anderlecht. Murillo pakte nog rood voor natrappen, zijn tweede al.

De kaarten zijn geschud, alles is verdeeld. De laatste speeldag wordt enkel nog een formaliteit. Club Brugge in de Champions League, Union in de voorrondes van de CL, Anderlecht in de derde voorronde van de Conference League en Antwerp in de tweede. Gent speelt dan weer laatste voorronde van de Europa League.