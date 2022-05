Van der Heyden leidde de festiviteiten in het Lotto Park: "Union voor vele jaren op de kaart gezet"

Union had al vrede genomen met de tweede plaats en vierde het geslaagde seizoen ook navenant in het Lotto Park. En wie dacht u dat de festiviteiten op gang trok? Uiteraard... Siebe Van der Heyden.

Van der Heyden kreeg de eerste drie wedstrijden van de play-offs geen speelminuten. Hij mocht invallen op Brugge en tegen Anderlecht was hij weer onverzettelijk zoals immer. "Vier dagen congé!", was het eerste wat hij opmerkte. Felice Mazzu beloonde zijn groep voor de mentaliteit die ze toonden tegen Anderlecht na twee harde klappen. "Je moet snel die knop omdraaien. Tegen Anderlecht hebben we de mentaliteit van heel het seizoen getoond. Ik ben trots op het seizoen dat we gepresteerd hebben."

Union was uiteraard ontgoocheld na het missen van de titel, maar als promovendus een tweede plaats pakken... Heel straf ook uiteraard. "We hebben Union op de kaart gezet en hopelijk zal dat voor vele jaren zijn. Voor de supporters, voor het bestuur, voor de club... het is echt genieten."

De ene tegenstander is de andere niet. Tegen Anderlecht werd vier keer gewonnen, tegen Club werd één puntje geraapt in vier wedstrijden. "Dat had ook anders kunnen uitdraaien, want we waren heel goed tegen Club, maar we misten efficiëntie. Tegen Anderlecht zat het iets meer mee en waren we wel efficiënt", besloot de verdediger.