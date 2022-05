Mazzu reageert kort op uitspraken Bart Verhaeghe: "Trots om tweede van de Premier League te zijn geworden!"

Toch wel wat commotie na de titelwinst van Club Brugge. Voorzitter Bart Verhaeghe vond het nodig te zeggen dat ze de strijd niet gewonnen hadden van Union, maar wel van Brighton. Felice Mazzu viel echter niet uit zijn rol.

"Union bracht goed voetbal met de middelen die ze hebben. Alleen kijk ik daar iets anders naar, op een zakelijke manier", aldus Verhaeghe bij Eleven Sports. "Het was niet Club Brugge tegen Union, maar wel Club Brugge tegen Brighton. Dat is een ander verhaal. Brighton is een club met veel meer middelen dan wij, die Union gebruikt voor een bepaald doel. Dan moet je tegen Brighton vechten."

Mazzu reageerde met een kwinkslag. "Iedereen mag zeggen wat hij wil he. Er is vrije meningsuiting. Maar ik ben heel trots dat we tweede werden in de Premier League", knipoogde hij.

Liever wou hij zijn groep feliciteren met hun reactie na de ontgoocheling. "Wat een exceptionele groep spelers is dit. Geniaal! We hebben twee klappen gekregen tegen Club. We waren goed genoeg om daar te winnen, maar onze efficiëntie liet ons in de steek. Vandaag stonden we er. We zijn diep in onze mentale reserves gaan putten. Proficiat aan deze jongens!" En prompt kregen ze vier dagen congé.