Anderlecht speelt volgende week mee in de galamatch van Club Brugge: "Een erehaag? Ik ga goed doen voor onze supporters, niet voor Club"

Anderlecht speelt volgende zondag nog tegen de landskampioen. Er zijn tradities dat de tegenstander dan een erehaag vormt voor de titelwinnaars, maar dat ligt nogal gevoelig tussen Club Brugge en Anderlecht.

Toen we het hem vroegen, ging Kompany de vraag wel niet uit de weg. "Ik ben niet vergeten wat onze supporters dit seizoen voor ons gedaan hebben en ik ga doen wat goed is voor de supporters van Anderlecht, niet wat goed is voor Club Brugge."

De kans dat die zeggen dat ze Club als kampioen moeten eren is miniem, om niet te zeggen onbestaande. "Als onze supporters me zeggen dat ze wel een erehaag willen, dan zal ik daarin meegaan. Maar indien niet: move on en we zullen competitief zijn op het veld. Het symbolische aan zoiets wordt soms wel overschat."

Er staat volgende week niks meer op het spel, behalve de eer. Al zullen beide ploegen de aartsrivaal niet willen laten winnen. "We willen het seizoen in schoonheid afsluiten, voor onze supporters", klonk het bij Anderlecht.