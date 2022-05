Club Brugge voor derde keer op rij kampioen! Imposante Mignolet en stilstaande fases helpen Club voorbij Antwerp

Club Brugge is landskampioen! Blauw-zwart ging dankzij een ijzersterke Mignolet 'maar' met een 1-0-achterstand de rust in. Na de koffie werd Club Brugge geholpen door een domme strafschopovertreding van Seck. Hendry en Adamyan scoorden op hoekschop, waarna Club Brugge de match volwassen uitspeelde.

Wie speelde voor de titel? Het was er niet aan te zien in de eerste 45 minuten. Club Brugge speelde niets klaar in het eerste bedrijf: geen enkele kans, nauwelijks gewonnen duels. Alleen Simon Mignolet gaf thuis, zoals hij al gans de play-offs doet. De Limburger had vroeg in de wedstrijd geluk dat de schuiver van Samatta op de paal stierf. Maar toen De Laet Mata aftroefde, moest Mignolet al uitpakken met een schitterende redding. Het was meteen de laatste actie van de goedlachse Mata, die dan toch niet helemaal fit was.

Weergaloze Mignolet

Tien minuten voor de koffie schudde het sluitstuk van Club Brugge een nóg straffere save uit de mouwen. Miyoshi schilderde een vrije trap op het hoofd van Samatta. De Tanzaniaan deed alles goed, maar Mignolet behoedde zijn team van de 2-0. Op een corner voorkwam Mignolet met een ultieme voetreflex een dubbele achterstand.

Want één keer had zelfs Mignolet geen antwoord. Michael Frey troefde na 19 minuten Mata af, gebruikte spitsbroer Samatta als aanspeelpunt om uiteindelijk snoeihard in de verre hoek te knallen. De Bosuil in lichterlaaie, Frey door het dolle heen. De Zwitser brulde alle frustraties uit zijn imposante lijf. Na acht wedstrijden droogte doet de bonkige spits wat hij quasi het hele seizoen deed: scoren. Op slag van rust haalde Mechele de doorgebroken Frey geniepig neer, ref Visser en de VAR lieten betijen.

Club Brugge moest hoe dan ook bezinnen, de wedstrijd had aan de rust gespeeld kunnen zijn. Antwerp troefde blauw-zwart op alle facetten af. Academisch was het niet, maar de energie spatte ervan af. De Bosuil genoot met volle teugen.

Club Brugge had een kickstart nodig en die kreeg het meteen na rust via... Seck. De Senegalees kegelde totaal onnodig Lang omver in de zestien, Vanaken nam zijn verantwoordelijkheid en zette de strafschop feilloos om: 1-1.

Hoekschoppen

Iets voorbij het uur zette Club Brugge de scheve situatie helemaal recht. Sobol met de schitterende indraaiende hoekschop, Hendry torende boven iedereen uit en verlengde in doel. Uitgerekend de Schot, die maanden de frustratie moest verbijten op de bank. Nauwelijks twee minuten later konden de boeken toe, alweer na hoekschop.

Deze keer was het Lang met de corner, Frey kon de bal alleen maar doorkoppen, en aan de tweede paal legde Adamyan de 1-3 tegen de touwen. Klinisch Club Brugge. Geen enkele uitgespeelde kans, maar drie doelpunten!

Antwerp kon na de dubbele opdoffer geen vuist meer maken. Club Brugge liet het vuur maar wat graag uit de wedstrijd verdwijnen. Naar het beeld van de voorbije maanden flikte Club Brugge het ook zondag op de Bosuil: zonder franjes, maar dodelijk efficiënt. Club Brugge schrijft geschiedenis en kroont zich voor de derde keer op rij tot landskampioen. Alfred Schreuder vertrekt langs de grote poort naar Ajax, Club Brugge gaat de Champions League in. Chapeau, blauw-zwart!