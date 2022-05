Marc Degryse noemt namen bij Club Brugge: "Hij betaalt zijn contract jaar na jaar terug"

De titel van Club Brugge is er volgens Marc Degryse eentje van de structuur en het goede werk van jaren ver.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert hebben een groot aandeel in deze titel van blauwzwart. “Zij leveren al jarenlang uitstekend werk. Met een duidelijke visie die ze sinds het begin hebben geïmplementeerd”, zegt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Maar de impact die Simon Mignolet op de titel had was gigantisch groot. “Hij heeft Club Brugge er doorgesleurd in de play-offs. Twee keer tegen Antwerp, twee keer tegen Union. Mignolet zorgt voor stabiliteit op en naast het veld. Ook dat is een verdienste van het beleid dat Verhaeghe en Mannaert voeren. Vijf jaar geleden hadden ze nooit iemand als Mignolet kunnen halen. Wel, hij betaalt zijn contract jaar na jaar terug.”

Ook de twee trainers van dit seizoen hadden hun aandeel. “Voorts is dit voor mij ook een titel waar Philippe Clement aan meegewerkt heeft. Hij heeft twee en een half jaar hard en goed gewerkt. Schreuder heeft natuurlijk ook zijn aandeel. Ik was een paar keer best kritisch voor hem en de keuzes die hij gemaakt heeft. Wellicht heeft het bestuur hem duidelijk gemaakt dat kampioen worden dé prioriteit was. En dus heeft Schreuder zich aangepast. Het mooie en dominante voetbal waar hij voor wil staan, heb ik niet teruggezien de voorbije weken. Of toch te weinig.”