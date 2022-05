Geblesseerde Nainggolan rekent op AA Gent en 'helpt' Noa Lang: "Dat was weer dom en dat heb ik hem gezegd"

Antwerp maakte er zondag een erezaak van om zijn ware gelaat te tonen tegen de rivaal uit Brugge. De Great Old speelde een sterke eerste helft, waarin het vergat de wedstrijd dood te doen. Iets wat Nainggolan en co zich na de pauze zouden beklagen.

Radja Nainggolan besefte als geen ander dat Club Brugge zondag te pakken was. "Het begon allemaal bij die domme penaltyfout, want er was geen gevaar. Die gelijkmaker gaf hen een boost. Wij hadden in de eerste helft heel veel energie verbruikt. Ach, we hadden in de eerste helft gewoon twee of drie keer moeten scoren."

Nainggolan werd vrij vroeg in de tweede helft vervangen. De middenvelder hinkte naar de zijlijn. "Ik heb al enkele maanden last van mijn enkel. Ik denk én hoop dat ik vandaag mijn laatste match van het seizoen heb gespeeld. Ik hoop dat we straks mogen rekenen op AA Gent."

"Club sterkste ploeg"

Dat Club Brugge zich uitgerekend op de Bosuil tot kampioen kon kronen, deed pijn bij Nainggolan. "Als echte Antwerpenaar is dit extra pijnlijk. Zeker omdat er meer inzat vandaag. Zij hebben niets bij elkaar gesjot: twee corners en een penalty. Drie halve kansjes en ze scoren drie keer, terwijl wij voor de rust de match op slot moesten gooien. We moeten dringend wat volwassener gaan voetballen.. Maar al bij al is Club Brugge de sterkste ploeg van het land, als je naar de namen en hun kern kijkt."

Na afloop ruilden Noa Lang en Radja Nainggolan van shirt. Eerder dit seizoen haalde Il Ninja in een interview nog uit naar de aanvaller van Club. "Ik heb geen probleem met hem. Als dat hem kan helpen in zijn verdere carrière, dan heb ik mijn job gedaan", kon de middenvelder erom lachen. "Zijn gele kaart (na een opstootje met Dwomoh, red.) was ook weer dom en dat heb ik hem gezegd", besluit Radja Nainggolan.