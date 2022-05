Patrick Goots trekt nu al streep onder play-offs van Antwerp en fileert Priske

Royal Antwerp FC zal de play-offs afsluiten op de vierde plaats, het hoogst haalbare dit seizoen volgens Patrick Goots.

Niet alleen de competitie, maar ook de play-offs hebben aangetoond dat Antwerp zelfs wat te hoog geëindigd is volgens wat het heeft laten zien. “Misschien kan je zelfs een beetje zeggen dat het 'meer dan verdiend' is, als je ziet hoe Gent en zelfs ook Genk gepresteerd hebben”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

“Ik had eigenlijk al langer vrede genomen met die vierde plek. Ik vreesde zelfs voor een 0 op 18 in deze play-offs. Ver zal ik er niet vanaf zitten. En eerlijk, op basis van wat het nu heeft laten zien in de voorbije matchen, moeten we vaststellen dat Antwerp niet goed genoeg was om meer te ambiëren.”

Al pakt het wel ook voor de vierde keer op rij Europees voetbal. “Al denk ik dat het bestuur en zeker voorzitter Gheysens toch iets hoger gemikt hadden. Want Antwerp speelt wel Europees, maar wel met het slechtst mogelijke Europese ticket. Nu, het zal zonder Priske zijn, want dat was al langer een aflopend verhaal. In de annalen van het Antwerps voetbal zal hij een coach blijven die wel Europees voetbal behaalde, maar daarnaast veel te weinig attractief voetbal heeft gebracht.”