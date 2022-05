Antwerp-spelers nemen Visser op de korrel: "Hij floot weer een bangelijke match, hij zou hier niet meer mogen komen"

Antwerp vergat zichzelf te belonen in een sterke eerste helft, om na de pauze onderuit te gaan tegen Club Brugge. Bij de Great Old waren ze na afloop niet te spreken over het optreden van Lawrence Visser. Ritchie De Laet en Radja Nainggolan spaarden hun kritiek voor de ref allerminst.

"Visser was heel zwak, dat mag gezegd worden. Als je die overtreding op Lang niet fluit, dan moet je daar een tweede geel trekken voor een schwalbe. Vlak voor de pauze ging Frey alleen op doel af, toen Mechele hem neertrok. Voor mij is dat altijd rood", zuchtte Nainggolan. Ritchie De Laet ging nog een stapje verder en hekelde Lawrence Visser. "Lang had twee keer geel moeten hebben, Mechele had rechtstreeks rood verdiend... Tja, Visser heeft er weer een bangelijke partij opzitten. Dat trekt op niets... Als je een rood truitje draagt, krijg je meteen geel." "Kijk, Visser heeft drie matchen van Club Brugge gefloten in deze play-offs... Dan speel je kampioen hé. Een echte schande, het lag er dik op. Hij zou hier nooit meer mogen fluiten. Ik begrijp niet dat hij hier nog komt", besluit een woedende De Laet.