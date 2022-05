Mignolet over kampioenschap "Het was geen geweldig parcours, maar dat maakt niets uit"

We kregen een ijzersterke Simon Mignolet te zien op de Bosuil. Opnieuw had de Brugse doelman een groot aandeel in de overwinning en het kampioenschap. "We waren dood op het einde"

"Het leek alsof we niet uitgelaten waren, maar dat kwam door de omstandigheden. We waren dood op het einde. Het was verschrikkelijk warm en dan sta je uitgedroogd op het veld. De eerste helft hebben we behoorlijk afgezien. We verloren te simpele duels en dat moest tijdens de rust nodig bijgestuurd worden.

De Brugse verdediging had het knap lastig met Frey en Samatta. "Als je ziet dat zowel Frey als Samatta aan de aftrap staan weet je dat er veel lange ballen in de box worden gedropt. Gelukkig was het maar 1-0 tijdens de rust. We hebben goed bijgestuurd en in de tweede helft ons mannetje gestaan en drie doelpunten gemaakt."

Mignolet is opgelucht en trots dat ze zelf de drie punten hebben gepakt en niet afhankelijk waren van de wedstrijd tussen Union en Anderlecht. "Ik ben heel blij dat we niet moesten wachten op de andere wedstrijd vanavond. We kunnen terugkijken en met trots zeggen dat we onze taak hebben volbracht."

Mignolet was met vier clean sheets de man in vorm bij Club deze Play Offs. "Het was geen gemakkelijk seizoen voor mij. Ik ben erg blij hoe ik daarop gereageerd heb. Dat is ook de reden waarom ik op m'n 34ste hongerig blijf om titels te winnen."

"Het was zeker geen geweldig of gemakkelijk parcours, maar dat maakt op het einde van de rit niets uit. Ik kijk ernaar uit om deze titel met de supporters te kunnen vieren."