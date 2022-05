Na intense strijd op Bosuil: Antwerp en Club Brugge moeten geschorste pion missen op slotspeeldag

Zoals verwacht werd het zondag een felle strijd tussen Antwerp en Club Brugge. Lawrence Visser had meer dan de handen vol om de topper niet te laten ontsporen.

Lawrence Visser trok zeven gele kaarten in de titelmatch van Club Brugge. Voor twee van hen mét gevolgen.

Eder Balanta kreeg al vroeg in de match geel voor een overtreding op het middenveld. Voor de bonkige Colombiaan, die tijdens de rust in de kleedkamer bleef, was het zijn derde in de play-offs. Hierdoor mist hij de galamatch van volgend weekend, in eigen huis tegen Anderlecht.

Aan Antwerpse zijde was er na afloop heel veel kritiek op het optreden van Lawrence Visser. Vooral Ritchie De Laet trok fel van leer tegen de ref. Voor De Laet zit het seizoen er overigens op. De verdediger kreeg geel voor een stevige overtreding, waardoor hij geschorst is voor het (overbodige) duel op het veld van Union.