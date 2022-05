Antwerp ontvangt boete van 5.000 euro voor incidenten in Jan Breydelstadion, twee uitduels zonder publiek met uitstel

Antwerp kent zijn sancties na de incidenten op bezoek bij Club Brugge. De bezoekers krijgen een boete van 5.000 euro en riskeren twee uitwedstrijden zonder fans te moeten spelen indien de supporters zich nog eens misdragen.

Antwerp kent zijn straf na de feiten van 24 april op het veld van Club Brugge. Op speeldag 1 van de Champions Play-Offs verloor Antwerp in het Jan Breydelstadion waardoor de bezoekende supporters na affluiten over het hek klommen om de confrontatie aan te gaan met de Club-supporters.

Het Disciplinair Comité gaat voor een boete van 5.000 euro en het spelen van twee uitwedstrijden zonder eigen supporters indien de fans zich in het vervolg nog is misdragen. "Zo krijgt Antwerp één jaar om te bewijzen dat hooligans geen plaats hebben in de tribunes van de club, zowel thuis als uit. Maar bij herhaling zal het Bondsparket niet nalaten om het uitstel te laten herroepen, waarbij bijkomend de sanctie van gesloten deuren voor officiële thuiswedstrijden gevorderd zal worden."