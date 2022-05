Charles De Ketelaere laat zich uit over zijn toekomst: "Bij Club blijven is geen straf"

Speelt Charles De Ketelaere volgend seizoen nog op Jan Breydel? Dat is wellicht de hamvraag voor de Clubsupporters.

De kans dat Charles De Ketelaere deze zomer vertrekt bij Club Brugge lijkt bijzonder groot. “Of het mijn laatste titel is voor Club, weet ik niet. Ik zal er alleszins van genieten”, zegt De Ketelaere met een big smile aan Het Laatste Nieuws.

“Drie titels op mijn 21ste bij de club waar ik opgroeide... Dat is een jongensdroom. De toekomst? Ik laat alles op mij afkomen en probeer de goeie keuze te maken. Mijn makelaar vertelt mij alles - ik wil het ook allemaal weten.”

“Vorig seizoen was dat ook zo, zonder dat ik mijn focus verloor. Als je jong bent, is het belangrijk om alles op een rijtje te zetten. Ik moet zeggen dat ik met veel nieuwsgierigheid uitkijk naar wat komt. Al is bij Club blijven ook geen straf. Echt zeggen dat ik weg ben, dat doe ik niet.”