Bart Verhaeghe deelt ook sneer uit naar Gheysens: "Dat doe je niet op die manier"

Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge, liet zich goed gaan met enkele krasse uitspraken na de titel van Club Brugge.

Verhaeghe wees erop dat Club Brugge een hele machine is, veel meer dan enkel wat spelers en trainers. Zo heeft Club Brugge 170 mensen die voor de club werken.

“Die bouw je niet door een sportief directeur te kopen of wat transfers te doen. Daar moet je jaren heel hard voor werken”, zegt Verhaeghe bij Het Nieuwsblad, verwijzend naar Paul Gheysens bij Antwerp.

Richting volgend seizoen wordt de lat nog hoger gelegd, vooral richting Champions League. “De Champions League was dit seizoen een beetje een ontgoocheling, mede door de tegenstanders. Hopelijk loten we dit keer iets andere ploegen. En er zal dit jaar ook duidelijkheid komen over het nieuwe stadion. Ik hoop in de lente van 2023 te beginnen met bouwen.”