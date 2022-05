Mission accomplished! Hoe atypische Nederlander Schreuder deed wat van hem gevraagd werd bij Club Brugge: "Onterechte kritiek"

Opdracht volbracht! Toen Alfred Schreuder begin januari overnam van Philippe Clement was de opdracht duidelijk: de titel pakken. Niet evident, want op een gegeven moment was de achterstand op Union opgelopen tot twaalf punten. Onder impuls van Alfred Schreuder zette een volwassen Club de jacht in.

Bij de aanstelling van Alfred Schreuder zei CEO Vincent Mannaert dat de Nederlander de juiste man op de juiste plaats was voor Club Brugge. "De nieuwe coach moet opnieuw stabiliteit in het elftal brengen en een constant, zo hoog mogelijk niveau halen. De hoge pieken en diepe dalen moeten eruit", aldus Mannaert. Iets meer dan vijf maanden later is de conclusie duidelijk: de pragmatische Schreuder heeft de verwachtingen van het bestuur helemaal ingelost.

Stabiliteit

Club Brugge had het voor nieuwjaar moeilijk om de nul te houden. Ter illustratie: in de eerste 21 wedstrijden, voor het vertrek van Philippe Clement, slikte blauw-zwart 28 doelpunten in de competitie. In de 18 wedstrijden onder Schreuder, waaronder vijf topmatchen in de play-offs, waren dat er nog amper tien. Onder het bewind van de Nederlander toonde enkel AA Gent zich te sterk in de competitie.

Atypisch

Alfred Schreuder had enkele weken de tijd nodig om de succesformule te vinden. Dost werd uitgeprobeerd als aanspeelpunt voorin, ook Vormer kreeg zijn kans. Toch haalde Schreuder zijn landgenoten al vrij snel naar de kant. De Nederlandse coach werd op zijn wenken bediend met vier wintertransfers: aanwinsten Skov Olsen, Adamyan, Buchanan en Odoi bleken stuk voor stuk een schot in de roos. Eens de 3-5-2 in zijn plooi viel, stond Club als een huis. Weliswaar zonder echte uitblinker, tot Mignolet zijn niveau tijdens de play-offs nóg wat opkrikte.

Onder Schreuder voetbalde Club Brugge zich de voorbije maanden geruisloos naar een onwaarschijnlijke 37 op 39. Schreuder stapte daarbij al snel af van attractief en aanvallend voetbal en ging zakelijker te werk. Niet meteen wat je verwacht van een Nederlandse coach, die op de loonlijst stond van instituten als Ajax en Barcelona. Ook in zijn discours toonde Schreuder zich een atypische Nederlander: geen grootspraak, geen gekke uitspraken, maar wel nuchtere en duidelijke analyses. Rust in de tent, altijd.

"Kritiek? onterecht"

Ondanks de goede resultaten bleven heel wat voetballiefhebbers op hun honger zitten. Na de overwinning tegen Antwerp liet Schreuder blijken wat hij vond van de kritiek. "Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik heb een week voorbereiding gehad en heb ervoor gekozen om op een heel andere manier te gaan voetballen. Gedurende heel veel momenten hebben we goed voetbal gebracht, heel dominant én ongelooflijk goed verdedigd. Er wordt weleens vergeten hoe belangrijk dat is."

Ajax

Alfred Schreuder tekende in januari een contract voor onbepaalde duur in Jan Breydel. Een half jaar later betaalt Ajax 1,5 miljoen om Schreuder weer naar Amsterdam te halen. Een kort, maar krachtig verblijf in Brugge. Toen enkele Nederlandse journalisten zondag vroegen naar zijn nieuwe uitdaging, reageerde Schreuder kalm en sereen. "Het was een vrij hectische week, maar ik ben rustig gebleven. Dit was een heel mooie kans en ik ben blij dat ik die gegrepen heb. Het zal moeten blijken of ik de ideale opvolger ben van Erik ten Hag. Ja, deze week zal er wel gebeld worden met Ajax, maar mijn belangrijkste taak deze week is ervoor zorgen dat we tegen Anderlecht winnen."