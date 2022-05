Charles De Ketelaere na derde titel op rij: "Deze is mooier dan de vorige"

Charles De Ketelaere is voor de derde keer op rij kampioen met Club Brugge. "De ontlading was enorm. Het is een last die van je schouders valt"

"We hebben al tegen veel ploegen bewezen dat we fysiek sterker zijn. We wisten ook dat er in de tweede helft sowieso meer ruimtes gingen komen, zo was dat tegen Union ook. Het geeft je een enorme boost wanneer je daar dan uit weet te scoren. Antwerp speelde in de eerste helft echt goed, wij waren ondermaats. Duels werden niet gewonnen, tijdens de rust is er goed bijgestuurd."

De Ketelaere nam ook de tijd om lovende woorden over Union uit te spreken. "Union heeft er een fantastisch seizoen op zitten, maar aan het einde van de rit is het enige wat telt wie bovenaan staat. Iedereen gunde het ze maar zo redeneren wij niet, wij wilden zelf die titel pakken. We hebben 10 op 12 gepakt tegen hen, maar Chapeau voor hun seizoen het is een hele goede ploeg. "

De spelersbus wordt rond 18u30 in Brugge verwacht voor ongetwijfeld een groot feest. "Ik laat alles op me afkomen, ik kijk er enorm naar uit om met de supporters te gaan vieren straks. Deze titel is mooier dan de vorige omdat we hem nu samen met onze supporters kunnen vieren. Het is een hele last die van je schouders valt. De ontlading was enorm, het is een gevoel dat ik niet kan uitdrukken. Drie keer kampioen op rij"