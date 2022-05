Bart Verhaeghe scherp na derde titel op rij: "Het was Club Brugge tegen Brighton, niet tegen Union"

Drie op een rij voor Club Brugge, dat volgend seizoen weer mag proeven van de Champions League. Meteen na afloop mocht voorzitter Bart Verhaeghe het gaan uitleggen voor de camera van Eleven Sports.

De voorzitter was in de wolken na de derde titel op rij, alweer de vijfde in de laatste zeven seizoenen voor blauw-zwart. "We zijn een instituut geworden, waar een machine van 170 gepassioneerde mensen werken. Want het zijn niet alleen de spelers en de staf. Zoiets kan je niet opbouwen door een sportief directeur te kopen of enkele transfers te doen. Daarvoor moet je jarenlang hard werken en weten wat je DNA is", aldus Verhaeghe.

Club Brugge vocht de voorbije maanden verrassend genoeg een verbeten strijd uit tegen Union. De promovendus groeide uit tot de revelatie van de Jupiler Pro League. Al wilde Verhaeghe daar toch een kanttekening bij plaatsen. "Union bracht, gezien de middelen die ze hebben, goed voetbal. Alleen kijk ik daar op een meer zakelijke manier naar."

"Het was dit seizoen niet Club tegen Union, maar wel Club Brugge tegen Brighton, wat een heel ander verhaal is. Brighton heeft veel meer middelen dan wij, die Union gebruikt voor een bepaald doel. Dus moesten we tegen Brighton vechten", besluit Verhaeghe.