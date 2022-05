De grootste fouten van Royal Antwerp: Priske, Seck én Nainggolan

Royal Antwerp FC verspeelde tegen Club Brugge een 1-0-voorsprong om uiteindelijk nog met 1-3 te verliezen.

De wedstrijd begon nochtans goed met een goal van Frey, bijgestaan door Samatta. “Ik begrijp niet waarom Priske niet vaker in het seizoen uitpakte met dit duo samen op het veld”, zegt Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg. “Je zag dat automatismen ontbraken, uiteraard, maar The Great Old staat gewoon veel sterker als je de ploeg richt op deze tandem voorin.”

Ook Seck maakte weer een typische Antwerpfout: “Dit Antwerp maakt te veel fysieke fouten. Logisch dat een scheidsrechter dit gaandeweg de wedstrijd beu wordt. De fout van Seck op Lang was oerdom en een beetje typisch Antwerp. Zo kan je nooit in de top drie eindigen.”

Tot slot ziet Chatelle ook een probleem met Nainggolan. “Radja Nainggolan is een goede voetballer, maar hij kan nooit negentig minuten aan. Dat is toch een grote handicap voor de ploeg. Als je de hele wedstrijd vol op hem zou kunnen rekenen, is het een ander verhaal.”