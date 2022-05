Imke Courtois duidelijk: "Dan is iedereen Schreuder snel vergeten"

Het is einde verhaal voor Alfred Schreuder bij Club Brugge. De titel is binnen, het vertrek naar Ajax Amsterdam kan voorbereid worden.

Schreuder neemt afscheid van Club Brugge met goede cijfers de voorbije maanden en dus ook een derde opeenvolgende titel voor blauw-zwart.

Opvolger

Maar of hij lang in de gedachten blijven zitten? "Als een geliefde of straffe coach overneemt, spreekt niemand nog over Schreuder", meent Imke Courtois in De Zondag.

"Als het tegenvalt, dan zal men hem roemen als de voorgaande succescoach. Alles is perceptie", aldus de gewezen Red Flame.