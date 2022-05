Vier keer afgetroefd door Union en geen rol in titeldebat, maar Kompany blijft strijdvaardig: "Niets is voor eeuwig"

Anderlecht is er ook dit seizoen niet aan te pas gekomen in het titeldebat. Vincent Kompany merkte eerder al op dat het seizoen geslaagd is, maar we geven het meer een 'ok'. Anderlecht maakt progressie, maar niet heel snel. Tegen Union vonden ze vier keer geen antwoord.

Na de vorige ontmoetingen was het hallucinant dat Anderlecht zich weer in de beginfase van beide helften liet ringeloren. "Ik had de spelers al verwittigd", zei Kompany erover. "Ze zijn geweldig efficiënt en kunnen een fantastisch tempo op de mat leggen. Dat weet mijn achtjarige zoon intussen ook en toch konden we het niet stoppen", zuchtte hij.

"Ik kan alles gaan veranderen om het te stoppen, maar nu moet ik toegeven: Union is beter! Proficiat aan Felice Mazzu en zijn spelers. Ik had vorig seizoen in de voorbereiding al het gevoel dat het een ploeg was waar iets in zat. Union was de wolf in schapenvacht. Mazzu heeft van het fetishsysteem in de Jupiler Pro League - de 5-3-2 - iets speciaals gemaakt. Ze waren het snelst en het meest agressief. Een mooie ploeg", spaarde Kompany de lof voor zijn collega niet.

Maar dat wil niet zeggen dat hij zich daar bij neerlegt. "Union is beter, Mazzu is beter. Maar als iemand de Brusselse mentaliteit kent, weet je dat we het daar niet bij laten. Als je vier keer op je gezicht krijgt, kom je een vijfde, zesde, zelfs zevende keer terug. Tot het lukt. Union en Brugge zijn een heel seizoen beter geweest, maar niets is voor eeuwig!"