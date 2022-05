Franky van der Elst heeft transferadvies voor Club Brugge binnen JPL: "Hem nemen met de ogen dicht én neem zijn ploegmaat er ook nog bij"

Club Brugge is kampioen. Rest de vraag: wat naar volgend seizoen toe? Komen er nog versterkingen? Franky van der Elst heeft alvast een idee.

Als het aan Franky van der Elst zou liggen, dan mag Club Brugge zeker gaan shoppen bij Union SG - de grote titelconcurrent dit seizoen.

Nielsen én Teuma

Er is al een tijdje sprake van interesse in Casper Nielsen: "Die mogen ze met de ogen dicht nemen", klinkt het in De Zondag.

"En ik zou zelfs zeggen: als ze dan toch bezig zijn, dat ze dan ook Teuma erbijpakken. Als het kan, waarom niet? Een middenveld met Nielsen, Teuma en Vanaken!"