Van Crombrugge zag wat er in de vier wedstrijden tegen Union misliep: "Concentratie! Zo is het mission impossible"

Hendrik Van Crombrugge moest zich in totaal 11 keer omkeren in matchen tegen Union. Da's veel als je weet dat Anderlecht dit seizoen slechts 42 doelpunten incasseerde.

“In vier wedstrijden tegen Union slikken we 11 tegengoals en scoren we er zelf maar twee. Dat zegt genoeg. Als je in drie van de vier wedstrijden nalaat om te scoren, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk", aldus Van Crombrugge. "Waaraan dit ligt? Concentratie. Het tweede doelpunt komt er ook veel te gemakkelijk. Als er een ploeg is die zulke gaten benut, dan is het Union wel met spelers als Vanzeir en Undav. We beginnen de wedstrijd ook met een 1-0 achterstand, dan is het mission impossible.”

Anderlecht speelt de voorrondes van de Conference League, al hadden ze op meer gehoopt. "Als dat het hoogst haalbare is, dan moet je daar maar tevreden mee zijn. Nu rest er ons nog een onnodige wedstrijd tegen Club Brugge. We zijn niet alleen naar de club, maar ook naar de fans toe verplicht om die wedstrijd op zijn minst af te sluiten met een goede prestatie en een overwinning.”