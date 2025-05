LIVE: Genk wil titeldroom levend houden in Dudenpark, verlies is einde verhaal

Vanavond staat in het Dudenpark een sleutelwedstrijd op het programma: Union ontvangt het wankelende Racing Genk in de Champions' Play-offs. Terwijl de Brusselaars steeds harder dromen van de titel, probeert Genk zijn seizoen van de ondergang te redden.

Na een dramatische 1 op 12 is het alles of niets voor de ploeg van Thorsten Fink. Union verkeert in bloedvorm. De ploeg van Sébastien Pocognoli verzamelde al 16 op 18 in deze play-offs en is voorlopig de enige die nog ongeslagen is. Met slechts twee tegendoelpunten in zes matchen staat het defensief bijzonder sterk, en ook aanvallend is het efficiënt. Vanavond kunnen de Brusselaars opnieuw Club Brugge voorbijsteken als ze winnen.

De heenmatch in Genk eindigde op 1-2 voor Union, met twee doelpunten van Promise David. De Brusselaars toonden zich toen dodelijk in de omschakeling, iets waar Genk ongetwijfeld alert voor zal moeten zijn. De druk ligt vanavond opnieuw bij de Limburgers.

Bij Genk klinkt de ontnuchtering na vier zwakke wedstrijden luid. De ploeg viel van de eerste naar de derde plaats terug en het geloof in de titel kreeg een stevige deuk. Toch houden spelers zoals Zakaria El Ouahdi zich vast aan het positieve: "We hebben nog niet alles weggegeven. Maar nu móét het gebeuren."

Trainer Thorsten Fink nam na de nederlaag tegen Antwerp openlijk de verantwoordelijkheid op zich. "Deze jonge ploeg is nog niet klaar voor de titel", klonk het opvallend zelfkritisch. Een boodschap om de druk bij zijn spelers weg te nemen, maar ook een wake-upcall richting vanavond.

Voor Genk is het simpel: winnen om in de race te blijven, verliezen is wellicht het definitieve einde van hun titeldroom. Union wil dan weer tonen dat het klaar is om de klus deze keer wél af te maken. Alle ingrediënten voor een beladen affiche zijn aanwezig.