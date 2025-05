"Ik was in de kleedkamer eerlijk gezegd niet zo tevreden": Pocognoli niet blij met wat hij zag

Union SG heeft een belangrijke stap richting titel gezet. De Brusselaars wonnen zondagavond met 1-0 van KRC Genk.

Union SG leeft op na de overwinning waarmee ze KRC Genk zo goed als definitief uittellen voor de titel in de Jupiler Pro League. In de play-offs pakken ze tot dusver 19 op 21.

“Dat is heel mooi”, zegt trainer Sébastien Pocognoli op Sporza. “Ik ben heel tevreden over onze mathematische situatie. Ik ben heel blij met de overwinning en de manier waarop. We hebben gevochten, het gameplan was goed.”

Collectief kon het volgens Pocognoli echter veel beter. “Ik was in de kleedkamer eerlijk gezegd niet zo tevreden. Als defensief blok zijn we fantastisch. Individuele fouten hebben ons in het verleden punten gekost en ik wil er streng op toezien dat dat dit seizoen niet terugkomt.”

Hij verwacht collectief dus nog meer van zijn ploeg in de resterende drie wedstrijden. “We hebben een paar mooie momenten laten zien, het was op zich een goede wedstrijd.”

En voor Pocognoli was het uiteraard ook nog eens heel bijzonder als je zag wie zijn ploeg zaterdagavond over de streep trok. “We hebben lang gewacht op het eerste doelpunt van Burgess, maar het is een heel belangrijke treffer”, besluit hij.