Christian Burgess met zijn opvallende viering voor de Genkse fans: "Dit is mijn moment"

Christian Burgess kroonde zich zondagavond tot matchwinnaar in de topper tegen Genk met zijn allereerste doelpunt van het seizoen. De centrale verdediger van Union was al weken het mikpunt van plagerijen in de kleedkamer omdat hij nog niet had gescoord, maar leverde op het perfecte moment.

Zijn rake kopbal bracht Union weer aan de leiding in de titelstrijd en telde Genk definitief uit. In het slot van een spannende wedstrijd kopte Burgess een ingestudeerde fase binnen, iets waar Union de voorbije dagen op had getraind. "Iedereen zei al dat ik ging scoren, dus ik dacht: dit is mijn moment", verklaarde de Brit achteraf.

Zijn vreugde vierde Burgess met een opvallende cricket-viering, iets wat hij al maanden in gedachten had. “Ik hou van cricket, het is mijn favoriete sport. Die viering wou ik al het hele seizoen doen, maar ik had nog niet gescoord", lachte hij na afloop.

Opmerkelijk: Burgess vierde zijn goal uitgerekend voor het bezoekersvak met Genk-supporters, wat op sociale media opnieuw kritiek opleverde. De Brit ligt al langer niet goed bij tegenstanders, maar lijkt zich daar weinig van aan te trekken.

Met nog drie wedstrijden te gaan heeft Union het nu als enige ploeg volledig zelf in de hand. De Brusselaars hebben opnieuw het beste uitgangspunt om voor het eerst sinds 1935 nog eens kampioen te worden. Met een sterk verdedigend blok en een groeiend zelfvertrouwen lijkt de ploeg van Pocognoli klaar voor de eindsprint.

Burgess benadrukte wel dat er nog niets gewonnen is. “We mogen nu niet gaan zweven. Het was een belangrijke zege, maar er komen nog drie zware matchen. We moeten met dezelfde focus blijven werken.” Zijn eerste goal van het seizoen gaf alvast het startschot voor een droomfinale.