Thorsten Fink wil wel respect voor scheidsrechters, maar... was absoluut niet blij met Van Driessche: "Als Van De Perre geel had gekregen..."

Thorsten Fink stuurde voor de Champions' Play-offs een brief rond om respect te vragen voor de scheidsrechters, die volgens hem een moeilijke job hebben. Maar dat heeft absoluut niet geresulteerd in beslissingen in hun voordeel tijdens de play-offs, ook niet tegen Union.

Union kreeg in de eerste helft al een penalty tegen die er geen was. Niang schoof zelf uit en bleef theatraal liggen. Scheidsrechter Bram Van Driessche trapte erin. "Het was geen penalty, daar zijn jullie het toch allemaal mee eens?", vroeg Fink voor een volle perszaal. "Maar goed, hij werd niet gescoord, dus dat maakte niet uit."

Met de uitsluiting van Bangoura had hij wel iets meer problemen. "Het was een heel zware tweede gele kaart", vond Fink en kaderde dat ook. "Kijk, Van De Perre maakte even daarvoor eenzelfde fout, maar kreeg geen geel."

"Als hij geel had gekregen, had ik mijn speler gewaarschuwd of vervangen, want dan wist ik wat de limiet was waar de ref voor ging fluiten. Voor mij was het dus geen geel. Dit was geen situatie waarin je een tweede gele kaart moest geven."

Fink wou de refs niet aanvallen, maar gaf wel zijn ongezouten mening over hoe hij het ziet. "Zoiets moet je aanvoelen. Deze wedstrijd verdiende het niet om een uitsluiting te hebben. Daardoor was de match wel om zeep", vond Fink.

De vraag kwam dan ook of hij nog zo'n brief met een vraag voor respect naar de refs toe zou schrijven. "Ze verdienen respect. Ik zei wel niet dat we elke beslissing moeten accepteren. Ze hebben een moeilijke job, maar ik kan niet zeggen dat ik elke keer blij met hen ben. Vandaag bijvoorbeeld niet."