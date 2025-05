Weeral grote frustratie bij Genk omwille van arbitrage: "Volgens mij hebben ze naar de verkeerde fase gekeken"

Racing Genk slikte zaterdagavond een zure nederlaag op het veld van Union (1-0) en is zo uitgeteld in de titelstrijd. De Limburgers voelden zich na de partij echter (weer) benadeeld door de arbitrage, die volgens hen een te grote rol speelde in de uitslag.

Vooral de strafschop die Union kreeg na een duel tussen Zakaria El Ouahdi en Promise David zorgde voor frustratie. El Ouahdi was formeel: “Op het moment zelf wist ik al dat het geen penalty was."

"Toen ik de beelden terugzag, was ik er helemaal zeker van. Ik vroeg de ref om het te herbekijken, net als Bryan Heynen. Dat ze het zogezegd bekeken hebben, snap ik niet. Dan hebben ze volgens mij naar de verkeerde fase gekeken.”

De verdediger vond het moeilijk te begrijpen dat er geen begrip was voor het fysieke aspect van het spel. “Ik zei later nog tegen de scheids dat we geen zaalvoetbal spelen. Wij trainen in de gym om duels aan te gaan. Een beetje contact hoort er gewoon bij op dit niveau.”

Ook aanvoerder Bryan Heynen had zijn bedenkingen bij de beslissingen van de scheidsrechter. “De strafschop vond ik licht, en de rode kaart was het kantelmoment. In de eerste helft hadden we het gevoel dat we Union onder controle hadden. Maar met tien man werd het een ander verhaal.”

Heynen probeerde het grotere plaatje niet uit het oog te verliezen. “We hebben de voorbije weken zelf ook steken laten vallen op belangrijke momenten. We kunnen dus niet alles op de ref schuiven, maar vandaag voelde het gewoon niet eerlijk aan. Het zat niet mee.”

Mathematisch is er nog een kans op de titel, maar bij Genk gelooft niemand daar nog echt in. “We moeten realistisch zijn", besloot Heynen. “Het doel is nu om in de laatste drie wedstrijden het maximale te halen en met opgeheven hoofd af te sluiten.”