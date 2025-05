Thorsten Fink geeft een uitleg voor zijn bizarre beslissing: "Op dat moment konden we hem niet gebruiken"

Thorsten Fink kreeg na de nederlaag van Racing Genk bij Union flink wat vragen over zijn late wissels. Zijn ploeg kwam in Brussel op achterstand na een ingestudeerde fase bij een hoekschop en eindigde de partij met tien man na een tweede gele kaart voor Bangoura.

Toch wachtte de Duitse coach tot de 86e minuut om zijn eerste wissel door te voeren. Achteraf legde hij uit waarom. Genk begon sterk aan de wedstrijd en kreeg via aanvoerder Bryan Heynen de eerste grote kans. “In het begin hadden we licht de bovenhand", blikte Fink terug. “De strafschop die Union kreeg, vond ik geen penalty. Maar uiteindelijk telt dat niet, want hij werd gemist.”

De wedstrijd kantelde echter na de uitsluiting van Bangoura, die volgens Fink erg ongelukkig was. “Dat moment heeft de match veranderd. Met tien man konden we niet meer druk zetten en geraakten we moeilijk nog aan de bal.” De winnende treffer viel na een hoekschop, waarop Genk defensief niet goed stond.

De coach kreeg kritiek op sociale media omdat hij pas op het einde van de match ingreep. Maar volgens Fink was dat een bewuste keuze. “Als je met een man minder speelt, heb je een andere spits nodig. Oh is meer een counterspits, die konden we op dat moment niet gebruiken. En als we het middenveld open gooiden, liepen we te veel risico’s.”

Fink zag dat Bonsu Baah steeds beter in de match kwam en vertrouwde op de ervaring van Hrosovsky. “We hebben er dan voor gekozen om het op de flanken te proberen. Of ik eerder had moeten wisselen? Dat is achteraf makkelijk praten. Op dat moment dacht ik dat het de juiste aanpak was.”

Ondanks de nederlaag ziet Fink ook perspectief. “We hebben gevochten en het spel was zeker niet slecht. We leggen een fundament voor volgend seizoen, maar er zijn ook zaken die beter moeten. De drie resterende matchen zijn nog belangrijk voor ons. Daar willen we nog iets tonen.”