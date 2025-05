Werd KRC Genk benadeeld op het veld van Union SG? Jonathan Lardot heeft er heel duidelijke mening over

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk kreeg afgelopen weekend opnieuw een strafschop tegen. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot had er een zeer duidelijke mening over bij de wekelijkse Under Review.

KRC Genk kreeg afgelopen weekend zijn vijfde strafschop tegen op vijf wedstrijden. Zakaria El Ouahdi zou te fel in duel zijn gegaan met Niang en enkel oog hebben gehad voor de man. Velen vonden de fout te licht, maar Jonathan Lardot was zeer tevreden dat er een penalty voor werd gegeven. "Ik vond het een zeer goede beslissing", opende hij bij Under Review. "Live kan het het gevoel geven dat dit een gewoon duel was. Maar als we de beelden bekijken, is het effectief een charge. Hij gaat niet voor de bal, hij gaat voor de speler met een redelijk hoge intensiteit, met zijn schouder richting het gezicht. Alles samen vind ik dit een meer dan terechte penalty." Bij KRC Genk zullen ze het minder graag horen. Lardot kreeg de opmerking dat de scheidsrechter de wedstrijd niet altijd even goed onder controle leek te hebben, maar wuifde dat weg. "Het belangrijkste voor mij is dat hij coherent is gebleven ten opzichte van beide ploegen. Voor mij was dat wel oké", klonk het nog bij de scheidsrechtersbaas.