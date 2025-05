LIVE: KRC Genk diep in de problemen bij rust tegen Club Brugge!

Zondagavond kijken KRC Genk en Club Brugge elkaar in de ogen in de Cegeka Arena (18u30). Voor Club staat er veel op het spel, Genk heeft wat recht te zetten.

De Smurfen doen niet meer mee voor de titel, dat is duidelijk geworden de laatste weken. Genk pakte 1 op 15 en zal voor de eigen fans toch nog wat mogen tonen in de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen.

Coach Thorsten Fink zal niet kunnen rekenen op Ibrahima Bangoura die geschorst is. Verder is Karetsas onzeker, nadat hij zich op training blesseerde aan het staartbeen.

Bij Club Brugge is Kyriani Sabbe nog afwezig, verder beschikt coach Nicky Hayen praktisch over dezelfde kern als in de bekerfinale tegen Anderlecht. Blauw-zwart moet winnen, nadat Union de overwinning kon vieren in de Brusselse derby op zaterdag.

Bij winst nadert Club weer tot op één punt van Union SG. Als de Bruggelingen verliezen bedraagt de kloof met Union, twee speeldagen voor het einde, vier punten.