Datum: 11/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Stayen

Club Brugge gaat met Jackers onder de lat, als vervanger van Mignolet, op zoek naar de voorlopige leidersplaats. Dat wordt niet evident, want verplaatsingen naar Sint-Truiden leverden in het recente verleden weinig op. Bij STVV ook slechts één wijziging: Vrancken doet achteraan een beroep op Musliu.

20:23
 U hebt het wellicht al gezien: Jackers vervangt de geblesseerde Mignolet onder de lat bij Club Brugge. Musliu neemt plaats in de STVV-defensie, ten koste van Mbe Soh.
19:51
 Welkom op Stayen voor STVV - Club Brugge, wat we dit seizoen toch wel een topaffiche mogen noemen. Club springt met een overwinning over Union naar de leidersplaats, maar STVV wil net dichter bij blauw-zwart komen. U kunt alvast een blik werpen op de opstellingen.
STVV (STVV - Club Brugge)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Taiga Hata - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Loïc Mbe Soh - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf

Club Brugge (STVV - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal

Vooraf
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?
Foto: © photonews

Simon Mignolet is de grote afwezige vanavond in STVV - Club Brugge. Enter Nordin Jackers, die een nieuwe kans krijgt onder de lat. Na zijn vorige prestaties eerder dit seizoen zal het vergrootglas op hem gericht staan.

Na vorig seizoen genoot Jackers nog een groot vertrouwen dat hij op termijn de vaste nummer één van Club Brugge kon worden. Dit seizoen waren zijn tussenkomsten twijfelachtiger en is dat geloof sterk afgenomen. Leko zweert echter dat Jackers nu een andere keeper is dan in januari en klaar is om de geblesseerde Mignolet te vervangen.

Mignolet is overigens de enige die vanavond uitblinkt in afwezigheid. Voorts kunnen Vrancken en Leko rekenen op een volledig beschikbare kern. Aan Jackers om deze kans te grijpen, want ook met Mignolet onder de lat was Club Brugge al niet de ploeg die niet kwetsbaar is. Er kan moeilijk verwacht worden dat ze er elke keer vier injagen vooraan.

Nu een échte topper voor Club Brugge

Die sterke eerste helft tegen Anderlecht was wel voldoende om voor een al bij al goede start van de play-offs te zorgen. Hoewel die affiche het nog doet vermoeden, is dat gezien de huidige krachtsverhoudingen geen echte topper meer. Dan is een uitwedstrijd bij STVV, tot dusver duidelijk het derde beste team in de JPL, dat een tikkeltje meer.

De laatste vier verplaatsingen naar Stayen leverden Club geen zege op. Er moet wel aan toegevoegd worden dat dit dus competitiematchen waren en geen wedstrijden in Play-off 1. Als Club zaterdagavond wel wint, springt het voorlopig over Union. Als STVV de punten thuishoudt, wordt het bovenaan echter weer wat meer een driestrijd.

STVV wil gram halen na niet gefloten penalty

Bij de Kanaries zal alleszins de drang aanwezig zijn om het verlies in het Dudenpark, waar het zich bestolen voelde vanwege een niet gefloten penalty, recht te zetten. Of dat mogelijk is, is nog een andere vraag. Volg STVV - Club Brugge vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono STVV - Club Brugge

STVV wint
Gelijk
Club Brugge wint
STVV STVV wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
11.07% 11.45% 77.48%
Populairste
1-2
(101x)		 1-3
(50x)		 0-2
(25x)

Vergelijking STVV - Club Brugge

Positie

3
2

Punten

29
35

Gewonnen

0
1

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

0
4

Doelpunten tegen

1
2

Gele kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

10
13
26
06/12 20:45 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
21/09 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
15/02 20:45 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 16:00 Club Brugge Club Brugge 7-0 STVV STVV
17/03 13:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
01/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
19/01 20:45 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
21/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 STVV STVV
19/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
15/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
30/10 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
10/01 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/12 20:30 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
02/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 STVV STVV
02/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
27/10 20:30 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/03 14:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
12/03 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
18/11 20:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
05/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
24/07 20:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/08 20:30 STVV STVV 3-3 Club Brugge Club Brugge
28/11 18:00 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
02/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
27/03 18:30 STVV STVV 0-0 Club Brugge Club Brugge
01/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
28/02 18:30 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
30/10 19:30 STVV STVV 1-0 Club Brugge Club Brugge
03/02 13:00 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
17/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
23/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
17/09 20:30 STVV STVV 2-3 Club Brugge Club Brugge
15/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
11/02 18:00 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
10/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
10/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
09/09 19:30 STVV STVV 2-0 Club Brugge Club Brugge
21/05 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
20/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
19/12 19:00 Club Brugge Club Brugge 5-1 STVV STVV
21/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
03/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
30/11 20:00 STVV STVV 5-2 Club Brugge Club Brugge
Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

10/04

De blessure van Simon Mignolet gooit de plannen bij Club Brugge stevig door elkaar. De ervaren doelman liep een hamstringblessure op en dreigt enkele weken buiten strijd te...

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

10/04

Simon Mignolet zal er de komende weken niet bij zijn voor Club Brugge. Terwijl blauw-zwart hoopt dat Nordin Jackers in topvorm zal zijn, wordt er natuurlijk ook meteen gevr...

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

10/04

Club Brugge zal dus zonder Mignolet de verplaatsing naar diens ex-ploeg maken. Ivan Leko rekent op Stayen mogelijk wel weer op Mamadou Diakhon.

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

07:40

Christos Tzolis blijft op het veld uitblinken bij Club Brugge, maar naast het veld groeit de irritatie. Na zijn sterke prestatie tegen Anderlecht kwam er nu ook opvallend h...

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45

Simon Mignolet is de grote afwezige vanavond in STVV - Club Brugge. Enter Nordin Jackers, die een nieuwe kans krijgt onder de lat. Na zijn vorige prestaties eerder dit seiz...

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31

Herinnert u zich Owen Otasowie nog? In 2021 betaalde Club Brugge 4 miljoen euro voor die veelbelovende middenvelder. Maar de Amerikaan verliet Club in 2023 en zette zijn ca...

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20

Wouter Vrancken beleeft een sterk seizoen met STVV, maar toch is zijn toekomst nog niet uitgeklaard. De trainer zette voorlopig geen handtekening onder een nieuw contract e...

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent
