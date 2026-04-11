Simon Mignolet is de grote afwezige vanavond in STVV - Club Brugge. Enter Nordin Jackers, die een nieuwe kans krijgt onder de lat. Na zijn vorige prestaties eerder dit seizoen zal het vergrootglas op hem gericht staan.

Na vorig seizoen genoot Jackers nog een groot vertrouwen dat hij op termijn de vaste nummer één van Club Brugge kon worden. Dit seizoen waren zijn tussenkomsten twijfelachtiger en is dat geloof sterk afgenomen. Leko zweert echter dat Jackers nu een andere keeper is dan in januari en klaar is om de geblesseerde Mignolet te vervangen.

Mignolet is overigens de enige die vanavond uitblinkt in afwezigheid. Voorts kunnen Vrancken en Leko rekenen op een volledig beschikbare kern. Aan Jackers om deze kans te grijpen, want ook met Mignolet onder de lat was Club Brugge al niet de ploeg die niet kwetsbaar is. Er kan moeilijk verwacht worden dat ze er elke keer vier injagen vooraan.

Nu een échte topper voor Club Brugge

Die sterke eerste helft tegen Anderlecht was wel voldoende om voor een al bij al goede start van de play-offs te zorgen. Hoewel die affiche het nog doet vermoeden, is dat gezien de huidige krachtsverhoudingen geen echte topper meer. Dan is een uitwedstrijd bij STVV, tot dusver duidelijk het derde beste team in de JPL, dat een tikkeltje meer.

De laatste vier verplaatsingen naar Stayen leverden Club geen zege op. Er moet wel aan toegevoegd worden dat dit dus competitiematchen waren en geen wedstrijden in Play-off 1. Als Club zaterdagavond wel wint, springt het voorlopig over Union. Als STVV de punten thuishoudt, wordt het bovenaan echter weer wat meer een driestrijd.

STVV wil gram halen na niet gefloten penalty

Bij de Kanaries zal alleszins de drang aanwezig zijn om het verlies in het Dudenpark, waar het zich bestolen voelde vanwege een niet gefloten penalty, recht te zetten. Of dat mogelijk is, is nog een andere vraag.